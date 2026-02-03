कीचड़ उछालने पर ट्रक ड्राइवर की ली थी जान... 5 साल बाद हत्या के दोषियों को उम्रकैद

हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करने के आरोप में सेशन कोर्ट ने दो व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2020 का है, जब आरोपियों ने कीचड़ उछालने को लेकर ट्रक ड्राइवर पर हमला किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को बताया कि एडिशनल सेशन कोर्ट सुनील कुमार दीवान की अदालत ने सड़क विवाद से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

21 फरवरी, 2020 को बिहार के भागलपुर के रहने वाले गुड्डू (ट्रक ड्राइवर) का ट्रक बादशाहपुर के पास नूरपुर रोड पर कीचड़ में फिसल गया था. इस दौरान कीचड़ की छींटे पास से गुजर रहे एक स्कूटर पर सवार एक शख्स और उसकी मां पर उछल गईं.

दोस्त के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर पर किया हमला

इस दौरान ट्रक ड्राइवर और स्कूटर पर सवार शख्स के बीच जमकर बहस हो गई थी. जिसके बाद मां ने स्थिति को बिगड़ने से रोका. लेकिन कुछ देर बाद स्कूटर पर सवार रहा शख्स अपने दोस्त के साथ लौटा और ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया. इस घटना में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गुरुग्राम के एक अस्पताल में ले जाया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम: लूट के मकसद से की कैब बुकिंग फिर कार में ड्राइवर को मौत के घाट उतारा

इलाज के दौरान ट्रक ड्राइवर ने तोड़ा दम

ट्रक ड्राइवर को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. वहीं, इलाज के दौरान अगले दिन ही ट्रक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद में एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी गई.

पुलिस ने जांच के बाद गुरुग्राम जिले के पालरा गांव के निवासी आरोपी नवीन उर्फ ​​भोला और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया. शिकायत और संबंधित सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया.

---- समाप्त ----