गुरुग्राम: लूट के मकसद से की कैब बुकिंग फिर कार में ड्राइवर को मौत के घाट उतारा

गुरुग्राम में एक कैब ड्राइवर की सुनियोजित हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी और उसके साथियों ने पहले से बनाई गई साजिश के तहत ऑनलाइन कैब बुक की और रास्ते में ही ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 25 साल के सूरज के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का रहने वाला था और गुरुग्राम में कैब ड्राइविंग कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार की शिकायत के मुताबिक, सूरज मंगलवार को घर से निकला था, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली में ट्रेस होने के बाद परिजन चिंतित हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पेशाब के बहाने रुकवाई थी कैब

मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर-9A थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. शुरुआती जांच में सामने आया कि सूरज का अपहरण किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और इनपुट के आधार पर जांच की दिशा आगे बढ़ाई.

जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने मुख्य आरोपी शानू को बृहस्पतिवार को बसई इलाके से गिरफ्तार किया. आरोपी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का निवासी है और खुद भी टैक्सी ड्राइवर बताया जा रहा है. पूछताछ में शानू ने चौंकाने वाले खुलासे किए.

हत्या का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने बताया कि वह अपने एक सह-आरोपी के भाई के लिए टैक्सी चलाता था. योजना के तहत उसने अपने साथियों के साथ ऑनलाइन कैब बुक की और सूरज को बसई चौक पर बुलाया. कैब में बैठने के बाद कुछ दूर चलने पर उन्होंने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाई. इसी दौरान पीछे से सूरज को दबोच लिया गया और मफलर से उसका गला घोंट दिया गया.

हत्या के बाद आरोपियों ने सूरज का शव फर्रुखनगर इलाके के एक खेत में फेंक दिया और उसकी कैब लेकर फरार हो गए. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है.

