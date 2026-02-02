सगाई में अचानक पहुंचा युवक और चलाने लगा धांय-धांय गोलियां, लोगों ने किसी तरह बचाई जान

हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगन-सगाई के कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब नशे में धुत एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी. घटना शनिवार रात करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है.फायरिंग की आवाज सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार फफूंड़ा गांव निवासी सतवीर के छोटे भाई तुषार की लगन-सगाई का कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भी रिश्तेदार शामिल होने आए थे. लगन की रस्म पूरी होने के बाद खाने का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मनु नाम का युवक अपने एक साथी के साथ मौके पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे.

नशे में धुत युवक ने गली बंद कर की हवाई फायरिंग

आरोप है कि मनु अपने साथ बंदूक लेकर आया था. उसने गली को बंद करते हुए अचानक तीन राउंड हवाई फायरिंग कर दी. इसके बाद उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को धमकाने लगा. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

फायरिंग की आवाज से कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. जब लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया. घटना के बाद कार्यक्रम आयोजकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

फायरिंग से महिलाएं-बच्चे सहमे

सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक के तीन खाली खोखे भी बरामद किए हैं.

सदर थाना प्रभारी समीर कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में पड़ोस के युवक मनजीत द्वारा फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है.





