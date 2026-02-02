scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सगाई में अचानक पहुंचा युवक और चलाने लगा धांय-धांय गोलियां, लोगों ने किसी तरह बचाई जान

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लगन-सगाई कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत युवक ने तीन राउंड हवाई फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. फायरिंग से महिलाएं और बच्चे डर गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके से खाली खोखे बरामद किए हैं और आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है.

Advertisement
X
युवक ने गली बंद कर की हवाई फायरिंग (Photo: Screengrab)
युवक ने गली बंद कर की हवाई फायरिंग (Photo: Screengrab)

हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगन-सगाई के कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब नशे में धुत एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी. घटना शनिवार रात करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है.फायरिंग की आवाज सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

जानकारी के अनुसार फफूंड़ा गांव निवासी सतवीर के छोटे भाई तुषार की लगन-सगाई का कार्यक्रम चल रहा था. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भी रिश्तेदार शामिल होने आए थे. लगन की रस्म पूरी होने के बाद खाने का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मनु नाम का युवक अपने एक साथी के साथ मौके पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे.

नशे में धुत युवक ने गली बंद कर की हवाई फायरिंग

सम्बंधित ख़बरें

नहीं मिली एंट्री तो दीवार कूद गईं छात्राएं (Photo: Screengrab)
बिहार: बोर्ड परीक्षा में बवाल, बंद हुआ दरवाजा तो दीवार कूद कर अंदर पहुंच गई लड़कियां
बिहार के आरा में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
इंस्टाग्राम पर विवाद, लड़की के बॉयफ्रेंड ने रची साजिश... छात्र को किडनैप कर किया कत्ल
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
सास से तंग आकर बहू ने रची खौफनाक साजिश... सुपारी किलरों से कराई हत्या
चोरी के शक में भीड़ ने शख्स को पीटा
भीड़ ने व्यक्ति को चोर समझकर पीटा. (Photo: Representational )
बाजार में घूम रहे व्यक्ति को भीड़ ने चोर समझकर पकड़ा, फिर पोल में बांधकर बुरी तरह पीटा

आरोप है कि मनु अपने साथ बंदूक लेकर आया था. उसने गली को बंद करते हुए अचानक तीन राउंड हवाई फायरिंग कर दी. इसके बाद उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को धमकाने लगा. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

Advertisement

फायरिंग की आवाज से कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. जब लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया. घटना के बाद कार्यक्रम आयोजकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

फायरिंग से महिलाएं-बच्चे सहमे

सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक के तीन खाली खोखे भी बरामद किए हैं.

सदर थाना प्रभारी समीर कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में पड़ोस के युवक मनजीत द्वारा फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement