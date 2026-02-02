scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला पर चढ़ा रिवर्स हो रहा ट्रैक्टर, हुआ चमत्कार और बच गई जान- VIDEO

गुजरात के सूरत में एक महिला की जान जाते-जाते बच गई. महिला जब फोन पर बात कर रही थी, तभी एक ट्रैक्टर रिवर्स होने लगा. जिससे वह दो टायरों के बीच चली गई. लेकिन गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई.

Advertisement
X
महिला को ट्रैक्टर ने कुचला. (Photo: Screengrab)
महिला को ट्रैक्टर ने कुचला. (Photo: Screengrab)

सूरत शहर के अलथाण-भटार इलाके में एक निर्माणाधीन साइट पर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां फोन पर बात कर रही एक महिला रिवर्स ले रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई और दो टायरों के बीच ट्रॉली के नीचे फंस गई. लेकिन हिम्मत दिखाकर वह बाहर निकलने में कामयाब रही. हालांकि, इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं. लेकिन हालत खतरे से बाहर है.

इस घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है. वहीं इस घटना ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और सावधानी के अभाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रैक्टर के पीछे खड़ी होकर मोबाइल पर देख रही है.

यह भी पढ़ें: झांसी: कुत्ते को बचाने की कोशिश में पलटा ट्रैक्टर, CCTV में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

सम्बंधित ख़बरें

 सोसाइटी प्रबंधन और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप.(Photo: Representational)
जन्मदिन की तैयारी मातम में बदली, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीन ली दो बहनों की जिंदगी
चंबल में वन विभाग की टीम से डंपर छुड़ा ले गए हमलावर.(Photo:ITG)
MP में बेलगाम माफिया... कहीं पुलिस पर पथराव, कहीं रेंजर को खदेड़ा
कोल्हापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से अफरा-तफरी
Surat Builder Suicide Attempts Case
सूरत के दिग्गज बिल्डर ने खुद को मारी गोली, 4 दिन बाद होनी थी बेटी की शादी
Fire incidents continue during cold weather from Ayodhya to Surat
अयोध्या में चलती बाइक में अचानक लगी आग, बाल-बाल बचा चालक

महिला के ऊपर से गुजर गया ट्रैक्टर

इसी बीच ट्रैक्टर चालक ने पीछे देखे बिना लापरवाही से ट्रैक्टर को रिवर्स लेना शुरू कर दिया. महिला का ध्यान फोन में होने और ड्राइवर की लापरवाही के कारण वह सीधे ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गई थी. हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर के भारी-भरकम टायर महिला के ऊपर से गुजर गए. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई, लेकिन उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं.

Advertisement

हादसे के बाद मानवता दिखाने के बजाय ट्रैक्टर चालक तुरंत ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है. जबकि महिला का घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement