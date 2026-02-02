scorecardresearch
 
वंदे भारत को देखकर उसके साथ सेल्फी लेने लगे 3 मजदूर, उसी ट्रेन की टक्कर से तीनों की मौत

राजकोट में रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेना तीन युवकों को भारी पड़ गया. वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस के अनुसार ट्रेन से दूरी का गलत अनुमान हादसे की वजह बना. पुलिस ने लोगों से रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी लेने से बचने की अपील की है.

गुजरात के राजकोट में एक दर्दनाक हादसे में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा सोमवार शाम करीब 4:45 बजे भक्तिनगर और रिब्डा रेलवे स्टेशनों के बीच एक रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त वेरावल-अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजर रही थी. इसी दौरान तीन युवक रेलवे ट्रैक के पास मोबाइल से ग्रुप सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे. ट्रेन से दूरी का सही अंदाजा नहीं लग पाने के कारण तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए.

सेल्फी बनी मौत की वजह

घटना को लेकर सब-इंस्पेक्टर एआर राठौड़ ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया.

मृतकों की पहचान संदीप पटेल और संदीप कोली के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान कपिल पटेल के रूप में हुई है. तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजकोट में फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम करते थे.

यूपी के दो प्रवासी मजदूरों की जान गई

शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों युवक अपने साथी संदीप पटेल को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, जो अपने घर वापस जाने वाला था. इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय उन्होंने ट्रैक के पास ग्रुप सेल्फी लेने का फैसला किया, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ.

हादसे के बाद ट्रेन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लोगों से रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी या वीडियो बनाने से बचने की अपील की है. फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.


 

