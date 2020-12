गुजरात की जेल में हत्या के जुर्म में बंद कैदी तराश रहे हीरा

आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा रहे कैदी भी हुनर को निखार सकते हैं. कुछ कर सकते हैं. कमा सकते हैं. यह सिद्ध कर दिखाया है गुजरात के सूरत की जेल में बंद कैदियों ने. विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा काट रहे कैदी हीरा पॉलिश कर अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं. हीरा नगरी के तौर पर प्रसिद्ध सूरत के लाजपोर जेल में बंद 45 कैदी हीरा पॉलिश करने का कार्य कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हीरा पॉलिश करने के कार्य से एक कैदी को करीब पांच से 15 हजार तक की कमाई हो रही है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) जेल मनोज निनामा ने इस संबंध में बताया कि जेल में 45 कैदी ऐसे हैं, जो हीरा पॉलिश करने का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो ट्रेंड हैं, वे हर महीने में करीब 15 हजार रुपये इस कार्य से कमा ले रहे.

Gujarat: Inmates of Lajpore Jail in Surat polish diamonds & earn a monthly wage of at least Rs 5000.



Manoj Ninama, SP, Jail says, "There are 45 inmates who do this work in the jail. Trained people earn Rs 15,000 per month while a newcomer can earn at least Rs 5000." pic.twitter.com/jOaU5QSp1z