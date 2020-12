...जब स्टेज पर थिरकीं ममता बनर्जी, कहा- बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी

बुधवार के दिन बंगाल सरकार द्वारा बंगला सगीत मेला 2020 की शुरुआत की गई, जिसमें ममता बनर्जी भी पहुंची. इसी दौरान आदिवासी संगीतकार बसंती हेम्ब्रम पुरुष्कार लेने पहुंची. उस समय बसंती हेम्ब्रम एक संगीत पर थिरकने के अंदाज में ही थीं कि इतने में ही ममता बनर्जी ने भी साथ में नाचने का मन बना लिया और बसंती हेम्ब्रम का हाथ थाम लिया. फिर क्या था स्टेज पर ही ममता बनर्जी ने पैरों को आगे पीछे करके डांस करना शुरू कर दिया. ये वीडियो आप नीचे के ट्वीट में देख सकते हैं.

#WATCH West Bengal CM Mamata Banerjee broke into a dance during the opening of Bangla Sangeet Mela 2020 in Kolkata yesterday pic.twitter.com/TLDQOvyXBr