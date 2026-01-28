scorecardresearch
 
'शादी नहीं की तो मर जाऊंगा...', मकान मालिक ने विवाहित महिला को पकड़ कर की बदसलूकी

अहमदाबाद के माधवपुरा में किराए के मकान में रहने वाली शादीशुदा महिला से मकान मालिक ने जबरन शादी का दबाव बनाया. महिला को अकेला पाकर आरोपी ने गले लगाया और आत्महत्या की धमकी दी. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सुरक्षा प्रदान की है.

शादीशुदा महिला पर जबरन शादी का दबाव. (Photo: Screengrab) (Photo: Representational image)
अहमदाबाद के माधवपुरा इलाके में एक शादीशुदा महिला के साथ उसके ही मकान मालिक द्वारा की गई हरकत ने सभी को चौंका दिया है. रेंट के मकान में रहने वाली 21 वर्षीय महिला ने माधवपुरा पुलिस स्टेशन में अपने मकान मालिक दाऊद मुजीबुर शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि मकान मालिक ने उसे घर में अकेला पाकर जबरन अपनी बाहों में जकड़ लिया और शादी करने का दबाव बनाया.

पीड़िता के अनुसार वह पिछले आठ महीनों से अपने पति के साथ माधवपुरा इलाके में दाऊद मुजीबुर शेख के मकान में किराए पर रह रही थी. महिला घर से ही कपड़े के धागे काटने का काम करती है, जबकि उसका पति मजदूरी करता है. 27 जनवरी की शाम करीब चार बजे महिला अपने घर में अकेली थी और काम कर रही थी. उसी दौरान मकान मालिक ने घर का दरवाजा खुला देखा और अचानक अंदर घुस आया.

शादीशुदा महिला के साथ गलत हरकत की कोशिश

महिला का आरोप है कि दाऊद ने उसे जबरन पकड़ लिया और कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह मर जाएगा. महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही मकान मालिक ने अपनी जेब से चाकू जैसा हथियार निकाल लिया और अपनी कलाई पर वार करने लगा. इसी दौरान महिला का भाई वहां पहुंच गया. आरोपी ने महिला के भाई से भी कहा कि उसकी बहन की शादी उससे करा दी जाए, नहीं तो वह जान दे देगा.

महिला और उसके भाई ने किसी तरह आरोपी के हाथ से चाकू छीना. इसके बाद दाऊद ने महिला के भाई के साथ मारपीट की. शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया. डरी सहमी महिला अपने भाई के साथ घर पर ताला लगाकर पास में रहने वाली अपनी मां के घर चली गई और पूरी घटना बताई.

कुछ देर बाद आरोपी वहां भी पहुंच गया और महिला के परिवार के साथ मारपीट करते हुए फिर से शादी का दबाव बनाने लगा. इसी बीच महिला के पिता घर पहुंचे और आरोपी को वहां से भगा दिया. इसके बाद महिला और उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया

माधवपुरा पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत के आधार पर मकान मालिक दाऊद मुजीबुर शेख के खिलाफ बीएनएस की धारा 75(1), 78(1), 79, 115(2) और 331(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने महिला को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई है ताकि वह बिना डर के अपना काम कर सके. मामले की जांच जारी है.

