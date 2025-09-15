सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वाला कैफ पुलिस एनकाउंटर में घायल, पैर में गोली लगी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी ख़बर सामने आई है. शालीमार बाग इलाके में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. जब पुलिस कुख्यात बदमाश को पकड़ने के लिए गई तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया.

इस एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और वह उसे पकड़ लिया गया. आरोपी की पहचान कैफ के रूप में हुई है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें कैफ ऑटोमैटिक वेपन लहराते हुए नजर आता है.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को गुप्त जानकारी मिली थी कि शालीमार बाग के गली नंबर 9 में कैफ रह रहा है. इस जानकारी के हिसाब से पुलिस कैफ को दबोचने गई थी. लेकिन, जैसे ही कैफ को पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने आई है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी.

बदमाश कैफ पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस से भागा फिर चल रहा था. इतना ही नहीं ज़बरदस्ती वसूली के लिए एक गैंग भी बना चुका था.

यह खबर अपडेट की जा रही है.

---- समाप्त ----