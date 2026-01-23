ठंड के बीच बारिश, दिल्ली-NCR में चल रहीं तेज हवाएं, बर्फबारी के कारण श्रीनगर में लैंडिंग-टेकऑफ बाधित

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह-सुबह हल्की बारिश हुई है. ठंड के बीच बूंदा-बांदी से मौसम बदल सकता है और ठंड में बढ़ोतरी होने की आशंका है. भारतीय मौसम विभाग ने 23 जनवरी को दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए 'नाउकास्ट' (Nowcast) चेतावनी भी जारी की है. IMD ने कहा है कि अगले दो से तीन घंटे इन राज्यों में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश (5-15 मिमी/घंटा) होने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं. दिन में भी कई इलाकों में आज बारिश की संभावना जतायी गई है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा में पूर्वी राजस्थान दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR के शहरों में आज बारिश हो सकती है. इसके साथ ही, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक घट सकता है. दिल्ली के सभी जिलों सहित हरियाणा के अंबाला और करनाल, पंजाब के लुधियाना और चंडीगढ़, तथा राजस्थान के अजमेर और सीकर जैसे जिलों में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिलेगा.
विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लेने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से सड़कों पर यातायात की स्थिति की जांच करने के बाद ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है.
इन जिलों में मौसम का सबसे ज्यादा असर
मौसम विभाग की सूची के मुताबिक, दिल्ली के सभी 11 जिलों (मध्य, पूर्व, नई दिल्ली, उत्तर आदि) में हाई अलर्ट है. राजस्थान के अजमेर, झुंझुनू और सीकर में तूफान का असर दिखेगा. हरियाणा के अंबाला, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में मौसम बिगड़ेगा.
वहीं, पंजाब के चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (SAS नगर) समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है.
निवासियों के लिए दिशा-निर्देश
मौसम की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि वे तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों से दूर रहें और बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से बचें. खुले मैदानों या धातु की वस्तुओं के संपर्क में न आएं. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव और खराब विजिबिलिटी के कारण धीमी गति से वाहन चलाएं. सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही आधिकारिक एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य है.
इंडिगो की एडवाइजरी...
श्रीनगर में मौसम में बदलाव के बाद इंडिगो ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से, फ्लाइट ऑपरेशन, टेक-ऑफ और लैंडिंग दोनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. इससे फ्लाइट के अंदर और ज़मीन पर दोनों जगह इंतज़ार का समय बढ़ सकता है."
इसमें आगे कहा गया कि जैसे ही हमें क्लीयरेंस मिले, हम उड़ान भरने के लिए तैयार रहें, हमारी टीम बोर्डिंग की औपचारिकताएं पहले से ही पूरी कर सकती है. हम समझते हैं कि देरी से परेशानी हो सकती है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी टीम आपके इंतज़ार को जितना हो सके आरामदायक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.