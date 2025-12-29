scorecardresearch
 
दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, विजिबिलिटी जीरो; IMD का रेड अलर्ट

दिल्ली में घने कोहरे के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. राजधानी और एनसीआर के शहरों में विजिबिलिटी जीरो रही. सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंगते दिखे.रेल और हवाई सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं.

दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा. (Photo: PTI)
दिल्ली-एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा. (Photo: PTI)

दिल्ली में अब सर्दी अपने असली रूप में नजर आ रही है. आलम ये है कि देश की राजधानी समेत एनसीआर के सभी शहर घने कोहरे की चादर में लिपट गए हैं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सोमवार सुबह से कोहरा छाया हुआ था. दिन में कुछ देर के लिए हल्की धूप हुई. लेकिन शाम और रात होते ही फिर से घना कोहरा सड़कों पर धुएं की तरह उड़ने लगा, जिससे विजिबिलिटी जीरो हो गई है. सड़कों पर ज्यादातर गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर चल रही थीं. 

मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. आईएमडी का अनुमान है कि मंगलवार दोपहर तक कोहरा बना रह सकता है, जिससे हवाई, सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है. साउथ दिल्ली के छतरपुर, महिपालपुर रोड, अंधेरिया मोड़ और कुतुब मेट्रो स्टेशन के आसपास हालात बेहद खराब नजर आए. कई इलाकों में स्थिति ये रही कि ठीक सामने ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. 

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, लो विजिबिलिटी के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके चलते कम से कम 128 उड़ानें रद्द हुईं, आठ उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा और 200 के करीब उड़ानें लेट हुईं.

सैटेलाइट तस्वीरों में बादल छाया दिखा

सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और बांग्लादेश में घना कोहरा और बादल छाए हुए दिखाई दिए. आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक था. आईएमडी ने मंगलवार  को तापमान 8 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है.

दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा

घने कोहरे के साथ ही वायु गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 401 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के समीर ऐप से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 24 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' और 13 केंद्रों पर 'अत्यंत खराब' थी. वजीरपुर में एक्यूआई 462 दर्ज किया गया.

---- समाप्त ----
