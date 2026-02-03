scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या, नाबालिगों ने बीच बाजार चाकुओं से गोद डाला

पूर्वी दिल्ली में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को नाबालिग आरोपियों ने अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है. जबकि अन्य की तलाश जारी है.

Advertisement
X
दिल्ली में डिलीवरी बॉय की बीच बाजार हत्या. (Photo: Representational )
दिल्ली में डिलीवरी बॉय की बीच बाजार हत्या. (Photo: Representational )

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित आचार्य निकेतन इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 22 वर्षीय अरुण राज के रूप में हुई है, जो पेशे से डिलीवरी एक्ज़ीक्यूटिव था और पटपड़गंज का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक 2 फरवरी की रात करीब 8 बजकर 15 मिनट पर पांडव नगर थाना क्षेत्र में पीसीआर कॉल मिली.

मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण राज को गंभीर हालत में एलबीएस अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके पर पहुंचे. इस दौरान पहले उनकी अरुण राज से कहासुनी हुई. जिसके बाद आरोपियों ने तेज़ धारदार हथियार से उसके गर्दन और सीने पर कई वार किए.

यह भी पढ़ें: घर में पत्नी, मुंबई में लिव-इन पार्टनर, गोरखपुर मर्डर केस का चौंकाने वाला सच आया सामने

सम्बंधित ख़बरें

Qatil Ishq
एक औरत, दो आशिक... प्यार, धोखा और मर्डर की हैरान कर देने वाली कहानी
Jhanvi Kukreja Murder Case
छत पर बॉयफ्रेंड की पार्टी, जमीन पर गर्लफ्रेंड की लाश... दिल दहला देगी जान्हवी मर्डर की कहानी
Commando killing
'मैं तेरी बहन को मार रहा हूं, कॉल को रिकॉर्डिंग पर रख' SWAT कमांडो का मर्डर लाइव कॉल पर सुनाता रहा पति
दिल्ली-एनसीआर में घर का किराया बढ़ा
1 लाख सैलरी भी दिल्ली-मुंबई में कम! खुद को क्यों गरीब समझ रहा है मिडिल क्लास
Delhi Private School
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़े नियम पर बड़ा अपडेट, कब से लागू होगा?

नाबालिग हैं सभी आरोपी

इस हमले में अरुण राज की मौत हो गई. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया. साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपी नाबालिग हैं.

Advertisement

फिलहाल अब तक एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में कई टीमों का गठन कर छापेमारी जारी है. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. मामले की गहन जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement