दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या, नाबालिगों ने बीच बाजार चाकुओं से गोद डाला

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित आचार्य निकेतन इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 22 वर्षीय अरुण राज के रूप में हुई है, जो पेशे से डिलीवरी एक्ज़ीक्यूटिव था और पटपड़गंज का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक 2 फरवरी की रात करीब 8 बजकर 15 मिनट पर पांडव नगर थाना क्षेत्र में पीसीआर कॉल मिली.

और पढ़ें

मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण राज को गंभीर हालत में एलबीएस अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके पर पहुंचे. इस दौरान पहले उनकी अरुण राज से कहासुनी हुई. जिसके बाद आरोपियों ने तेज़ धारदार हथियार से उसके गर्दन और सीने पर कई वार किए.

यह भी पढ़ें: घर में पत्नी, मुंबई में लिव-इन पार्टनर, गोरखपुर मर्डर केस का चौंकाने वाला सच आया सामने

नाबालिग हैं सभी आरोपी

इस हमले में अरुण राज की मौत हो गई. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया. साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपी नाबालिग हैं.

Advertisement

फिलहाल अब तक एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में कई टीमों का गठन कर छापेमारी जारी है. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. मामले की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----