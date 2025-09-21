ब्रांडेड के नाम पर बिक रहे थे नकली शूज... दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में एक नकली फुटवियर रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है. वह फेमस ब्रांड के जूते और फुटवियर से संबंधित मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई 17 सितंबर को उस समय हुई, जब एक जूता कंपनी के एजेंट ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत में कहा गया कि कुछ लोग ब्रांड के नाम और लोगो की नकल कर नकली फुटवियर का निर्माण कर रहे हैं और उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया है. यह ग्राहक और ब्रांड कंपनी दोनों के साथ धोखाधड़ी है.

शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुर मजरा (आउटर दिल्ली) में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी फुटवियर सामग्री जब्त की गई. पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान 48 वर्षीय मोहम्मद कल्लू निवासी पीरागढ़ी के रूप में हुई है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से बरामद सामग्री में जूतों के लेबल, ऊपरी सामग्री, सोल और अन्य फुटवियर बनाने वाली सामग्रियां शामिल थीं. अधिकारियों ने कहा कि यह रैकेट लंबे समय से एक्टिव था और बड़ी संख्या में नकली प्रोडक्ट बाजार में सेल हो रहे थे.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि इस रैकेट से कितने नकली उत्पाद तैयार किए और इनका वितरण किस तरह से किया गया. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और संबंधित अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

