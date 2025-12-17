आनंद विहार, Delhi AIIMS में छाई धुंध, जानें दिल्ली के अलग-अलग स्थानों का AQI

दिल्ली में सुबह के समय कई इलाकों में धुंध छाई हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक वजीरपुर, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आईटीओ और रोहिणी जैसे इलाकों का एयर क्वालिटी इंडैक्स 350 से ऊपर पहुंच गया है. बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 0–50 अच्छा, 51–100 संतोषजनक, 101–200 मध्यम, 201–300 खराब, 301–400 बहुत खराब और 401–500 गंभीर माना जाता है.

और पढ़ें

आईटीओ क्षेत्र और आनंद विहार में जहरीली धुंध का असर देखा जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार आनंद विहार का AQI 341, और आईटीओ का 360 दर्ज किया गया है. दिल्ली एम्स क्षेत्र में भी धुंध बनी हुई है.

#WATCH | Delhi | Visuals from the AIIMS area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.



AQI (Air Quality Index) around the area is 342, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/K8otYrYl69 — ANI (@ANI) December 17, 2025

यहां देखें दिल्ली के अलग-अलग स्थानों का AQI

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स...

अलीपुर – 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आनंद विहार – 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

अशोक विहार – 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आया नगर – 272 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बवाना – 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

बुराड़ी क्रॉसिंग – 299 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सीआरआरआई मथुरा रोड – 297 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

चांदनी चौक – 328 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डीटीयू – 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

द्वारका-सेक्टर 8 – 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 263 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 247 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईआईटी दिल्ली – 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आईटीओ – 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जहांगीरपुरी – 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

लोधी रोड, दिल्ली - आईआईटीएम – 289 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मंदिर मार्ग – 257 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

मुंडका – 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

एनएसआईटी द्वारका – 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नजफगढ़ – 304 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नरेला – 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नेहरू नगर – 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 319 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

ओखला फेज-2 – 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पटपड़गंज – 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पंजाबी बाग – 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

पूसा – 365 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

आर. के. पुरम – 342 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

रोहिणी – 364 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

शादिपुर – 343 एयर क्वालिटी इंडैक्स

सिरीफोर्ट – 356 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

सोनिया विहार – 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

श्री अरविंदो मार्ग – 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

विवेक विहार – 354 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

वजीरपुर – 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

---- समाप्त ----