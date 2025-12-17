आनंद विहार, Delhi AIIMS में छाई धुंध, जानें दिल्ली के अलग-अलग स्थानों का AQI

दिल्ली में सुबह के समय कई इलाकों में धुंध छाई हुई है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक वजीरपुर, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आईटीओ और रोहिणी जैसे इलाकों का एयर क्वालिटी इंडैक्स 350 से ऊपर पहुंच गया है. बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 0–50 अच्छा, 51–100 संतोषजनक, 101–200 मध्यम, 201–300 खराब, 301–400 बहुत खराब और 401–500 गंभीर माना जाता है.
आईटीओ क्षेत्र और आनंद विहार में जहरीली धुंध का असर देखा जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार आनंद विहार का AQI 341, और आईटीओ का 360 दर्ज किया गया है. दिल्ली एम्स क्षेत्र में भी धुंध बनी हुई है.
#WATCH | Delhi | Visuals from the AIIMS area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.
AQI (Air Quality Index) around the area is 342, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/K8otYrYl69