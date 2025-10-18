दीवाली से पहले ही 'दमघोंटू' हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, 9 स्टेशन रेड जोन में

दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को लगातार पांचवें दिन 'खराब' श्रेणी में रही, जिसमें नौ मॉनिटरिंग स्टेशनों ने 'बेहद खराब' एक्यूआई दर्ज किया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दोपहर 4 बजे 268 रहा. दीवाली से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने से चिंता बढ़ गई है.

एनसीआर में गाजियाबाद का AQI 324 ('बेहद खराब'), नोएडा का 298 और गुरुग्राम का 258 ('खराब') दर्ज किया गया. दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 9 जगह एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में रही, कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर की ओर बढ़ रही है. आनंद विहार में AQI 389 रहा, इसके बाद वजीरपुर (351), बवाना (309), जहांगीरपुरी (310), ओखला (303), विवेक विहार (306), द्वारका (310) और सिरी फोर्ट (307) शामिल हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, AQI 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बेहद खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है. एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (AQEWS) ने आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया है. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के डेटा के अनुसार, शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का योगदान 15.6% रहा.

मौसम की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक) और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक) रहा. मौसम विभाग (IMD) ने रविवार के लिए आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की है, जिसमें अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और बिगड़ सकती है.



