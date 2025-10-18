दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, जानें- दिन की पहली और लास्ट ट्रेन की डिटेल

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने दिवाली त्यौहार को देखते हुए ट्रेनों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है. दिवाली की पूर्व संध्या यानी रविवार को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से एक घंटे पहले शुरू होंगी. अब इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 6 बजे से चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में यह सेवा 7 बजे शुरू होती है.

दिवाली के दिन आखिरी मेट्रो 10 बजे तक

दिवाली के दिन, यानी सोमवार 20 अक्टूबर को सभी लाइनों जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है, आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. यह सामान्य दिनों के मुकाबले एक घंटा पहले है.

बाकी समय सामान्य रहेगा संचालन

DMRC ने बताया कि दिन के बाकी समय में सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं सामान्य समयानुसार चलेंगी ताकि यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

दिवाली के दिन मेट्रो में उमड़ती है भारी भीड़

दिल्ली मेट्रो में आम दिनों में भी यात्रियों की भीड़ रहती है, लेकिन त्यौहारों के दौरान यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है. दिवाली जैसे मौके पर ज्यादातर लोग अपने परिजनों से मिलने या खरीदारी के लिए सफर करते हैं, और इसके लिए मेट्रो सबसे सुविधाजनक साधन माना जाता है. मेट्रो से यात्रा न केवल तेज और किफायती होती है, बल्कि यात्री सड़क पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से भी बच जाते हैं. हालांकि, भीड़ के कारण सफर के दौरान थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है.

20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली

इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में त्यौहार को लेकर उत्साह का माहौल है. लोग घरों की सजावट, खरीदारी और पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

त्यौहार पर बढ़ेगी मेट्रो में भीड़

दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है. सामान्य दिनों में भी यहां यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है, लेकिन दिवाली जैसे त्यौहारों पर यह भीड़ और बढ़ जाती है. अगर आप 19 या 20 अक्टूबर को मेट्रो से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो द्वारा जारी बदली हुई टाइमिंग्स पर जरूर ध्यान दें, ताकि आपकी यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो.

