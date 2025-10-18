scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, जानें- दिन की पहली और लास्ट ट्रेन की डिटेल

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने दिवाली के मौके पर मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया है. दिवाली की पूर्व संध्या यानी रविवार को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सुबह 6 बजे से चलेगी. वहीं, दिवाली के दिन सोमवार को सभी लाइनों से आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. बाकी समय सेवाएं सामान्य रहेंगी.

Advertisement
X
दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव हुआ है. (File Photo: ITG)
दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव हुआ है. (File Photo: ITG)

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने दिवाली त्यौहार को देखते हुए ट्रेनों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है. दिवाली की पूर्व संध्या यानी रविवार को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से एक घंटे पहले शुरू होंगी. अब इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 6 बजे से चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में यह सेवा 7 बजे शुरू होती है.

दिवाली के दिन आखिरी मेट्रो 10 बजे तक
दिवाली के दिन, यानी सोमवार 20 अक्टूबर को सभी लाइनों जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है, आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. यह सामान्य दिनों के मुकाबले एक घंटा पहले है.

बाकी समय सामान्य रहेगा संचालन
DMRC ने बताया कि दिन के बाकी समय में सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं सामान्य समयानुसार चलेंगी ताकि यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
महिला को आखिर में शख्स से बोलना पड़ा कि आपको दिक्कत क्या है. (Photo: Reddit)
ये डरावनी आंखें...मेट्रो में महिला को 15 मिनट तक घूरता रहा शख्स, सहम जाने वाला है वीडियो 
delhi ToD plan by manohar lal khattar
दिल्ली का ToD प्लान, ट्रैफिक कम-पॉल्यूशन फ्री राजधानी! 
दिल्ली पुलिस की गाड़ी से कुचलकर व्यक्ति की मौत (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की वैन से कुचलकर एक शख्स की मौत, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड 
Delhi Metro Travel Ticket Updates
यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब एक ही ऐप से मिलेंगे नोएडा-दिल्ली मेट्रो के टिकट 

दिवाली के दिन मेट्रो में उमड़ती है भारी भीड़
दिल्ली मेट्रो में आम दिनों में भी यात्रियों की भीड़ रहती है, लेकिन त्यौहारों के दौरान यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है. दिवाली जैसे मौके पर ज्यादातर लोग अपने परिजनों से मिलने या खरीदारी के लिए सफर करते हैं, और इसके लिए मेट्रो सबसे सुविधाजनक साधन माना जाता है. मेट्रो से यात्रा न केवल तेज और किफायती होती है, बल्कि यात्री सड़क पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से भी बच जाते हैं. हालांकि, भीड़ के कारण सफर के दौरान थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है.

Advertisement

20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली
इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में त्यौहार को लेकर उत्साह का माहौल है. लोग घरों की सजावट, खरीदारी और पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

त्यौहार पर बढ़ेगी मेट्रो में भीड़
दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है. सामान्य दिनों में भी यहां यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है, लेकिन दिवाली जैसे त्यौहारों पर यह भीड़ और बढ़ जाती है. अगर आप 19 या 20 अक्टूबर को मेट्रो से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो द्वारा जारी बदली हुई टाइमिंग्स पर जरूर ध्यान दें, ताकि आपकी यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement