ममता को दिल्ली पुलिस पर नहीं भरोसा, बंग भवन की सुरक्षा के लिए कोलकाता से आई स्पेशल फोर्स

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों के दिल्ली स्थित 'बंग भवन' की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. चाणक्यपुरी स्थित 'बंगा भवन' के बाहर पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.

चाणक्यपुरी के बंग भवन के बाहर पुलिस बल तैनात (Photo: ITG)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस 'बंग भवन' के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. पश्चिम बंगाल से 22 सदस्यों की एक स्पेशल टीम बीती रात हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंची, जिसे तुरंत गेस्ट हाउस की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है. 

चाणक्यपुरी स्थित बंगा भवन से सामने आए विजुअल्स में सुरक्षा घेरा काफी सख्त नजर आ रहा है और आने-जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है. यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिम बंगाल के आधिकारिक गेस्ट हाउसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. 

अधिकारियों ने सुरक्षा के इस बढ़ते स्तर के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 22 सुरक्षाकर्मियों की यह टुकड़ी अब दिल्ली में बंगाल के अतिथियों के ठिकानों की निगरानी करेगी. फिलहाल बंगा भवन के मेन गेट और आसपास दिल्ली पुलिस बल भी तैनात है.

'बंगाल वालों को डरा-धमका रही दिल्ली पुलिस...'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल के उन लोगों को डरा-धमका रही है और परेशान कर रही है, जो रहने के लिए देश की राजधानी आए हैं.

कैमरे पर ममता बनर्जी को बंग भवन के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों से बात करते हुए देखा गया. उन्होंने अधिकारियों से कहा, "आप यहां क्या कर रहे हैं? आप हमारे लोगों को क्यों धमका रहे हैं? वे इंसाफ मांगने आए हैं. कृपया सीधे-सादे गांव वालों को परेशान करना बंद करें." 

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह तैनाती डर पैदा करने और आवाजाही को रोकने के लिए की गई थी.

ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का एक डेलिगेशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभ्यास में खामियों की लिस्ट के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से ममता बनर्जी ने क्यों की मुलाकात?

मीटिंग से पहले, ममता बनर्जी ने दिल्ली में बंग भवन का दौरा किया और आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों को दिल्ली पुलिस डरा रही है. इस दौरान, उन्होंने कहा कि SIR से प्रभावित परिवारों को इंसाफ मांगने के लिए राजधानी लाया गया था और अब उन पर दबाव डाला जा रहा है.

ममता बनर्जी ने कहा, "वे बंगाल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं. मैं दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वे आदेशों के तहत काम कर रहे हैं. पीड़ित सीधे मीडिया से बात करेंगे."

