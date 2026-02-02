नौकरी देने और बीमारी ठीक करने का दावा करके कराती थीं धर्म परिवर्तन, 2 महिलाएं गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में धर्म परिवर्तन कराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. दोनों की पहचान सारिका डाडिंगे और प्रियंका साईमन के रूप में हुई है. दोनों पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में घूम- घूम कर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के घर में आकर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थीं. घटना की शिकायत मिलने पर पुरानी भिलाई पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
जानकारी के अनुसार 1 फरवरी 2026 को 36 वर्षीय प्रार्थिया रूखमणी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में रूखमणी पाण्डेय ने पुलिस को बताया कि वह घरेलू सहायिका का काम करती हैं. शिकायत के मुताबिक 25 जनवरी 2026 को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आईं, जिनके द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने व आर्थिक सहायता मिलने का लालच दिया गया. वहीं जब शिकायतकर्ता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो दोनों महिलाएं वहां से चली गईं.
यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में मंदिर सुरक्षित नहीं! श्री दुर्गा देवी मंदिर में 5वीं बार चोरी, 80 हजार की नकदी पर हाथ साफ
वहीं इसी दिन सारिका डाडिंगे और प्रियंका साईमन दोनों महिलाएं फिर से प्रार्थिया रूखमणी पाण्डेय के घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने व बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया. प्रार्थिया रूखमणी पाण्डेय व परिजनों द्वारा इसका विरोध किया. तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना पुरानी भिलाई आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार
प्रकरण में पुरानी भिलाई थाना में मामला दर्ज किया गया है. विवेचना के दौरान आरोपियों 42 वर्षीय सारिका डाडिंगे और 33 वर्षीय प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया. मणिशंकर चन्द्रा एएसपी व प्रवक्ता दुर्ग पुलिस ने बताया कि पुरानी भिलाई थाना में एक महिला द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाया गया. जिसमें कहा गया कि दो महिलाओं द्वारा उन्हें धर्म प्रलोभन दिया गया.
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. दोनों महिलाओं को रिमांड पर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.