गुरुग्राम में मंदिर सुरक्षित नहीं! श्री दुर्गा देवी मंदिर में 5वीं बार चोरी, 80 हजार की नकदी पर हाथ साफ

गुरुग्राम में एक बार फिर मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटना सामने आई है. शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला प्रताप नगर स्थित प्राचीन श्री दुर्गा देवी मंदिर का है, जहां देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर मंदिर के अंदर घुसकर दानपात्र को तोड़ता है और उसमें रखी नकदी लेकर मौके से फरार हो जाता है. बताया जा रहा है कि दानपात्र में करीब 80 हजार रुपये नकद रखे थे. चोर बिना किसी डर के चोरी कर भाग निकला, जिससे मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

पांचवीं बार मंदिर में चोरी, फिर भी चोर फरार

हैरानी की बात यह है कि श्री दुर्गा देवी मंदिर में यह पहली चोरी नहीं है. मंदिर में अब तक पांच बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. इसके बावजूद चोरों पर लगाम नहीं लग पाई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुलिस की लापरवाही है या फिर चोरों का बढ़ता हुआ हौसला, लेकिन हर बार चोर आसानी से फरार हो जाते हैं.

मामले को लेकर मंदिर समिति की ओर से गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है. समिति ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर भगवान के दरबार में कितनी बार चोरी होगी और पुलिस कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी.

पहले भी हो चुकी है चोरी, कैमरे लगाने के बाद भी वारदात

मंदिर के पुजारी पुष्कर नाथ ने बताया कि इस मंदिर में पहले भी चोरी हो चुकी है. उस समय मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे. पिछली चोरी के बाद सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद चोरों ने दोबारा वारदात को अंजाम दिया.

उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में गुरुग्राम के अन्य मंदिरों में भी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. कुछ दिन पहले मदनपुरी स्थित भगवती माता मंदिर में भी चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत न्यू कॉलोनी थाने में दर्ज कराई गई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं से श्रद्धालुओं में डर और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है.

