तेजस्वी की शादी में लालू परिवार का कौन सदस्य नहीं हो पाया शामिल?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी काफी गुपचुप तरीके से गुरुवार को दिल्ली में संपन्न हुई. तेजस्वी की शादी को काफी गुप्त रखा गया था और इसमें लालू के अपने परिवार के लोग और कुछ करीबी परिजन शामिल हुए. हालांकि, परिवार के एक शख्स की गैर-मौजूदगी सबको खल गई.

तेजस्वी की शादी में जहां लालू के सभी बच्चे शामिल हुए वहीं एक शख्स की गैरमौजूदगी परिवार को भी काफी खली. लालू के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी की शादी में जहां उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती समेत चंदा, रागिनी, धनु, हेमा, राजलक्ष्मी और बेटा तेजप्रताप शामिल हुए, वहीं शादी में लालू परिवार की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य गैर-मौजूद रहीं

रोहिणी आचार्य अपने डॉक्टर पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती हैं, जिस जल्दबाजी में तेजस्वी की शादी हुई, उसकी वजह से वह सिंगापुर से नहीं आ पाईं. तेजस्वी भी शादी में भले ही रोहिणी आने में असमर्थ रहीं हो, मगर वह पूरी शादी के दौरान पल-पल अपने परिवार वालों के साथ जुड़ी हुई थीं और सभी जानकारी ले रही थीं.

बता दें कि बुधवार को जब इस बात का खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव की शादी होने वाली है तो रोहिणी लालू परिवार से वह पहली शख्स हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की कि उनका छोटा भाई तेजस्वी शादी के बंधन में बनने जा रहा है. उनका ट्वीट था- भाई के सर पर सेहरा है सजने वाला.. खुशियों से गुलजार घर का आंगन है होने वाला.

