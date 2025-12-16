scorecardresearch
 
Liver Health: लिवर की गंदगी और फैट बाहर निकालेंगे ये फूड्स, Fatty Liver का रिस्क घटेगा

Liver Health: आजकल के दौर में फैटी लिवर की समस्या बहुत बढ़ चुकी है. अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपने खानपान में संतुलित आहार और कुछ फूड्स जरूर शामिल करने चाहिए जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करेंगे.

लिवर को हेल्दी रखेंगे ये फूड्स (Photo: Getty)
Liver Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान के कारण लिवर में गंदगी और अतिरिक्त चर्बी (फैट) जमा होने की समस्या आम हो गई है. इस कंडीशन को Fatty Liver कहते हैं जिसे अगर समय रहते ठीक ना किया जाए तो आगे चलकर ये कई खतरनाक, गंभीर और जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.

लिवर का फैट होगा दूर 

हेल्दी खानपान, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए कुछ फूड्स का सेवन आपके लिवर को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद कर सकता है और जमा हुई चर्बी को बाहर निकालता है. यहां हम आपको उन्हीं फूड्स की जानकारी दे रहे हैं.

लहसुन 

लहसुन लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद सल्फर और एंटीऑक्सिडेंट (जैसे एलिसिन) लिवर को डिटॉक्स करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और फैटी लिवर को कम करने में मदद करते हैं लेकिन इसका हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.

हल्दी

हल्दी में करक्यूमिन नामक शक्तिशाली कंपाउंड होता है जो लिवर की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और सूजन को कम करता है जिससे लिवर हेल्दी रहता है.

चुकंदर

चुकंदर का सेवन खून को साफ करने और लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है. यह विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालता है और शरीर को स्वस्थ रखता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक और मेथी जैसी सब्जियां शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स से भरपूर होती हैं, जो लिवर को नुकसान से बचाती हैं और उसे हेल्दी रखने में मदद करती हैं.

खट्टे फल

नींबू, मौसमी, कीवी और संतरा जैसे खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है. यह विषाक्त पदार्थों (टॉक्सिन्स) को पानी में घुलनशील बनाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और शरीर भी डिटॉक्स होता है. यह शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है जो कोलेजन बनाने, आयरन के अवशोषण और घावों को भरने के लिए भी जरूरी होता है.

जैतून का तेल 

जैतून यानी ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है जो लिवर से अतिरिक्त चर्बी को दूर करने में मदद करता है.

