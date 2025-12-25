scorecardresearch
 
Kidney Detox Drinks: किडनी को खराब होने से पहले संभाल लें, पिएं ये 3 ड्रिंक्स, अंदर जमा टॉक्सिन्स हो जाएंगे साफ

kidney Detox Drinks: आज हम आपको 3 ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किडनी को डिटॉक्स कर उसे बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें, इन ड्रिक्स का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ लेंगे.

किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोज पिएं ये 3 ड्रिंक्स (Photo- Getty Image)
किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोज पिएं ये 3 ड्रिंक्स (Photo- Getty Image)

हमारी किडनियां 24 घंटे काम करती हैं. यह शरीर से टॉक्सिन निकालने, वेस्ट फिल्टर करने और लिवर को सपोर्ट देने जैसी कई जरूरी काम करती है. लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और शराब के सेवन से किडनी पर बुरा असर पड़ता है जिससे यह सही से अपना काम नहीं कर पाती. अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) का खतरा बढ़ जाता है जो एक बार होने के बाद ठीक नहीं होती. 

आज हम आपको  कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो किडनी को डिटॉक्स करने और हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं. 

 नींबू पानी

नींबू पानी का सबसे बड़ा फायदा किडनियों के लिए यह है कि यह स्टोन बनने से रोकने में मदद करता है. यह सीधे तौर पर टॉक्सिन नहीं हटाता लेकिन इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड पेशाब में साइट्रेट बढ़ा देता है. यह साइट्रेट कैल्शियम से जुड़कर क्रिस्टल बनने से रोकता है जिससे किडनी स्टोन बनने की संभावना कम हो जाती है. रिसर्च के मुताबिक, बैलेंस डाइट के साथ रोजाना नींबू पानी पीने से स्टोन दोबारा बनने का खतरा काफी कम हो जाता है. किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोज एक नींबू का रस गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं. लेकिन जिन्हें एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उन्हें नींबू पानी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए.

चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस किडनी को टॉक्सिक पदार्थों से बचाने में मदद करता है. इसमें मौजूद बीटालेन और एंटीऑक्सीडेंट किडनी की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं. रिसर्च के अनुसार, यह क्रिएटिनिन, यूरिया और सूजन को कम करने में मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले नाइट्रेट्स किडनी में ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं. किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप रोजाना 1 चुकंदर को पानी या सेब के जूस में मिलाकर पिएं. लेकिन जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या रहती है वे इसे सीमित मात्रा में लें.

 हिबिस्कस टी

हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक मानी जाती है. यह यूरिन बढ़ाती है, मिनरल जमा नहीं होने देती और किडनी में स्टोन बनने का खतरा कम करती है. इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं जिससे किडनी हेल्दी रहती है. बेहतर फायदा पाने के लिए सूखे गुड़हल के फूलों को गर्म पानी में डालकर बिना चीनी की चाय बनाएं. इसे आप दिन में  1–2 बार पी सकते हैं. ज्यादा मात्रा में पीने से यह कुछ दवाओं के साथ इंटरैक्शन कर सकती है.

इन सभी ड्रिंक्स को अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ लिया जाए तो ये किडनी को डिटॉक्स करने और लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद करती हैं. लेकिन ध्यान रखें, ये किसी भी किडनी की बीमारी का इलाज नहीं हैं. 

