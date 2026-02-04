Best Cancer Hospitals in India: भारत के 5 सरकारी कैंसर अस्पताल, जहां मिलता है आधुनिक और किफायती इलाज

Best Cancer Hospitals in India: कैंसर ऐसी बीमारी है जिसकी पहचान और इलाज सही समय पर हो जाए तो जिंदगी बच सकती है. भारत में भी कई ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जो अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन डॉक्टर्स और मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं. इस अस्पतालों में पहुंचने से सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि उम्मीद की एक नई शुरुआत भी होती है. ये बीमारी किसी को भी हो सकती है इसलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए ये सभी को पता होना चाहिए. तो आज हम आपको भारत के 5 बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में सभी को जानकारी रखनी चाहिए.

1. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (Tata Memorial Hospital), मुंबई

1930 के दशक में स्थापित हुआ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भारत में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है. ये हॉस्पिटल हर साल हजारों मरीजों का नि:शुल्क या कम लागत पर इलाज करता है. इस हॉस्पिटल में रिसर्च, डायग्नॉस्टिक और ट्रीटमेंट, तीनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है. इस हॉस्पिटल में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सभी ट्रीटमेंट मौजूद हैं.



टाटा मेमोरियल की वेबसाइट पर हॉस्पिटल में अपॉइनमेंट लेने और आगे के प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं.

2. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली



दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) कैंसर के इलाज और रिसर्च का मुख्य सेंटर है. एम्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम डॉ. बी. आर अंबेडकर है. यहां पर हर प्रकार के कैंसर ब्रैस्ट, लंग, ब्लड या प्रोस्टेट आदि का एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है.



यहां जेनिटिक रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल पर भी काम होता है जिससे नए-नए ट्रीटमेंट के तरीके सामने आ रहे हैं. इस हॉस्पिटल में फ्री या सरकारी कीमत पर कैंसर की दवाइयां भी मिलती हैं.

AIIMS की वेबसाइट पर हॉस्पिटल में अपॉइनमेंट लेने और आगे के प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं.

3. रीजनल कैंसर सेंटर (RCC), तिरुवनंतपुरम

रीजनल कैंसर सेंटर (RCC), तिरुवनंतपुरम यानी दक्षिण भारत का सरकारी कैंसर सेंटर है जो खास तौर पर पब्लिक-सेक्टर, किफायती और रिसर्च-ड्रिवन मॉडल की वजह से जाना जाता है. इस सेंटर को 1981 में केरल और भारत सरकार ने मिलकर शुरू किया था. यह केरल के साथ-साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा क्षेत्रों के मरीजों को भी कैंसर उपचार उपलब्ध कराता है, यानी पूरे साउथ-वेस्टर्न रीजन के लिए एक टर्शियरी केयर हब की तरह काम करता है.

यहां डायग्नोसिस (हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन), इलाज (सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी), पेलिएटिव केयर और रिहैबिलिटेशन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी यह एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है.

रीजनल कैंसर सेंटर की वेबसाइट से आप बाकी जानकारी ले सकते हैं.

4. राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre), दिल्ली

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नॉन-प्रॉफिट हॉस्पिटल है और ये हर साल हजारों मरीजों को नई जिंदगी देता है. इस अस्पताल में अत्याधुनिक PET-CT स्कैन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की सुविधाएं मौजूद हैं. हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी चलाए जाते हैं जिनसे गरीब और दूर-दराज इलाकों के मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके.

राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की वेबसाइट से आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं.

5. किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी (Kidwai Memorial Institute of Oncology), बेंगलुरु

कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित यह हॉस्पिटल दक्षिण भारत का सबसे अच्छा कैंसर सेंटर माना जाता है. यहां एडवांस क्लिनिकल रिसर्च के साथ-साथ किफायती इलाज भी उपलब्ध है. किडवाई इंस्टीट्यूट अपने विशेषज्ञों की टीम के लिए जाना जाता है जहां पर हर तरह के कैंसर का काफी बेहतरीन इलाज किया जाता है.



किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी की वेबसाइट से अधिक जानकारी ले सकते हैं.

