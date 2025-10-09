scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: टिकट कटने पर रोती आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा का 5 साल पुराना वीडियो अभी का बताकर हो रहा है शेयर

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो साल 2020 का है जब सीमा कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज होकर रोते हुए वीडियो बनाया था.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस हालिया वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा टिकट न मिलने पर फूट-फूट कर रोईं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है जब सीमा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट न मिलने के चलते रो पड़ी थीं.

फूट-फूट कर रोती बिहार की आरजेडी नेता सीमा कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि ये हाल-फिलहाल का वीडियो है और सीमा, मौजूदा विधानसभा चुनाव में टिकट कटने की वजह से इतनी दुखी हुईं कि वो रो पड़ीं.

वीडियो में वो सुबकते हुए कहती हैं, "टिकट हमको नहीं मिलेगा, वो हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते."

राज्य में 6 नवंबर को पहले चरण और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. चुनावी बिगुल बजने के बाद आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसी संदर्भ में सीमा कुशवाहा का रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुुए लिखा, "सीमा कुशवाह को RJD से टिकट नहीं मिलने के बाद."

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो साल 2020 का है जब सीमा कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज होकर रोते हुुए वीडियो बनाया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

सबसे पहली बात, खबर लिखे जाने तक आरजेडी ने अपनी उम्मीदवारों की कोई कोई सूची जारी नहीं की है. वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे कई लोगों ने 2020 में शेयर किया था. साथ ही, बताया था कि सीमा की ये प्रतिक्रिया उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से टिकट न मिलने को लेकर थी.

इस बारे में कीवर्ड सर्च करने पर हमें 'News4Nation' की 6 अक्टूबर, 2020 की एक वीडियो रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी है. इस खबर में रिपोर्टर बताते हैं कि सीमा ने आरएलएसपी पार्टी से टिकट न मिलने पर रोते हुए फेसबुक लाइव किया और उपेंद्र कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप लगाए.

इस रिपार्ट में सीमा के लाइव वीडियो का लंबा वर्जन है. इसमें वो बताती हैं कि उन्होंने टिकट कटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीमा से मिलने से इंकार कर दिया. बाद में पप्पू यादव ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देने का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी. सीमा आगे बताती हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने पप्पू यादव के साथ उनकी फोटो देखी तो उन्होंने सीमा का फोन उठाया और कहा कि वो सीट बसपा के खाते में चली गई है.

इस वाकये के बारे में साल 2020 में कई खबरें भी छपी थीं. ईटीवी की 6 अक्टूबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, रालोसपा की तत्कालीन प्रदेश महासचिव सीमा कुशवाहा ने उस वक्त करहगर सीट से टिकट न मिलने पर पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा मेरा टिकट बेचकर 4-5 मॉल बनवा लें.

कई अलग-अलग पार्टियों में रह चुकी हैं सीमा

सीमा कुशवाहा बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं. वो रोहतास जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की प्रदेश महासचिव भी रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी. 2023 में वो मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से जुड़ीं. कुछ समय बाद वो आरजेडी से जुड़ गईं. जाहिर है, सीमा कुशवाहा का टिकट न मिलने पर रोने का पुराना वीडियो अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
