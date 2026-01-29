फैक्ट चेक: ये तस्वीर बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर की नहीं है

महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. महाराष्ट्र में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. 28 जनवरी को बारामती विमान दुर्घटना में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

और पढ़ें

विमान दुर्घटना में पवार के अलावा मरने वाले लोगों में कैप्टन सुमित कपूर और शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के PSO विदीप जाधव थे. अब सोशल मीडिया पर कैप्टन सुमित कपूर की बताकर एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है, लेकिन हमने अपनी जांच में पाया कि ये तस्वीर किसी और शख्स की है.

सोशल मीडिया पर कई लोग इस तस्वीर को दिवंगत कैप्टन सुमित कपूर की बताकर पोस्ट कर रहे हैं. यही नहीं, कई न्यूज संस्थानों ने भी इस तस्वीर को सुमित कपूर की बताकर खबरें चला दीं. ऐसी पोस्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स को यहां और यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये तस्वीर कैप्टन साहिल मदान की है, सुमित कपूर की नहीं.

कैसे पता की सच्चाई?

कई न्यूज रिपोर्ट्स में दिवंगत सुमित कपूर की असली तस्वीर देखी जा सकती है, जो वायरल हो रही तस्वीर से एकदम अलग है. सुमित कपूर एक उम्रदराज व्यक्ति थे, वहीं वायरल तस्वीर में दिख रहे शख्स की उम्र काफी कम लगती है.

Advertisement

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें साहिल मदान नाम के शख्स की Linkedin प्रोफाइल मिली. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक वो भी VSR वेंचर्स प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. बारामती हादसे वाला विमान इसी कंपनी का था.

‘DNA India’ के न्यूज पोस्टकार्ड पर कमेंट करते हुए संजम साहनी नाम की महिला ने कमेंट करते हुए लिखा, “प्लीज इस खबर को हटा दें. कैप्टन साहिल मदान मेरे पति हैं और वो उस एयरक्राफ्ट में नहीं थे. प्लीज अपने तथ्य सही करें.” इस पोस्टकार्ड में साहिल मदान की तस्वीर के साथ लिखा था साहिल ही वो विमान उड़ा रहे थे जो बारामती में क्रैश हो गया.

संजम साहनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “पिछले 24 घंटे हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुए हैं. लेकिन कैप्टन साहिल मदान के बारे में चिंता करने वालों को बता दूं कि वो ठीक हैं. वो फ्लाइट में नहीं थे. पब्लिशर्स ने गलती से उनका नाम और फोटो छाप दी है. हमारा हालचाल पूछने के लिए आप सभी का धन्यवाद.” हालांकि अब संजम ने अपना अकाउंट पब्लिक से प्राइवेट कर लिया है.

गौरतलब है कि बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर का अंतिम संस्कार दिल्ली के पंजाबी बाग श्मशान घाट में किया गया. लेकिन वायरल हो रही तस्वीर उनकी नहीं, बल्कि साहिल मदान की है.

---- समाप्त ----