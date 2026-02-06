The 50: अखाड़ा बना शो, 5 दिनों में सिर्फ दिखा वॉयलेंस, 50 सेलेब्स लाकर भी क्यों कमजोर रियलिटी शो?

50 सेलेब्स के साथ शुरू हुए शो 'द 50' ने ऑडियंस को एटंरटेन करने के बड़े दावे किए थे. ऐसा भी कहा गया कि ये शो रियलिटी शोज का बाप कहलाएगा. लेकिन बीते 5 एपिसोड को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है. शो में एंटरेटनमेंट कम, लड़ाई-झगड़े ज्यादा हो रहे हैं. कुछ सेलेब्स दिख नहीं रहे. कई ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं करना क्या है. बाकी के बचे हुए सेलेब्स अपना एग्रेशन दिखाने में बिजी हैं.

द 50 में वायलेंस की हदें पार

अभी तक वायलेंस के लिए बिग बॉस की लड़ाइयों को ही याद किया जाता था. लेकिन द 50 के झगड़ों के आगे बिग बॉस की फाइट कुछ नहीं दिखती. रजत ने लड़ाई में दिग्विजय को जोर का धक्का मारा था. उनकी गर्दन दबोची थी. बिना किसी इंटेंस लड़ाई के रजत को यूं आपा खोता देख सभी चौंके थे. कई कंटेस्टेंट्स ने इस बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए कड़े एक्शन की अपील की थी. लेकिन हुआ कुछ नहीं. लॉयन ने किसी को सजा नहीं दी. इसका नतीजा ये हुआ कि बीते एपिसोड में फिर से वॉयलेंस देखने को मिला. मैक्सटर्न और एल्विश यादव के दोस्त अर्चित कौशिक के बीच झगड़ा हुआ. गुस्से में अर्चित ने मैक्सटर्न को जोर का धक्का मारा कि वो नीचे गिर पड़े. ये सब देखकर लायन को गुस्सा आया. लॉयन ने ऑन द स्पॉट अर्चित के खिलाफ एग्जिट ऑर्डर पास किया.

द 50 में जिस तरह खिलाड़ी आपा खो रहे हैं, वो देखकर लोगों का कहना है ये शो नहीं, अखाड़ा है. शो के फॉर्मेट पर भी सवाल उठ रहे हैं. शो के खिलाड़ी इस एग्रेशन के खिलाफ बोल रहे हैं. कईयों ने कहा अगर यूं ही चलता रहेगा तो वो इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगे. शो में कोई नियम और रूल नहीं हैं. मुखौटे के अंदर छिपे लॉयन का किसी को डर नहीं है. खिलाड़ियों को उनकी गलती के लिए डांटने और लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं. कंटेस्टेंट दिखने के लिए अपनी सारी एनर्जी झगड़े में इंवेस्ट कर रहे हैं.

सेलेब्स के फीके तेवर

टीवी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा और यूट्यूब की दुनिया के धुरंधर खिलाड़ी शो में अपना चार्म दिखाने में पीछे रहे हैं. क्योंकि शो में इतने सारे सेलेब्स हैं, 1 घंटा एपिसोड आना है इसलिए भी कंटेस्टेंट्स को ज्यादा फुटेज नहीं मिल रही है. इस 1 घंटे में शो के हाई टॉपिक, ट्रेंडिंग सेलेब्स, लाइट मोमेंट्स, टास्क और झगड़े सब दिखाने हैं. मेकर्स के लिए इसे मैनेज करना बडी चुनौती है. यही वजह है कि बड़े सेलेब्स को लाने के बावजूद ये शो कमजोर दिख रहा है.

कंटेस्टेंट्स को अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है. 5 दिनों के रिव्यू में शो बोरिंग लगा है. शो में द ग्रेट खली, हिमेश रेशमिया को बतौर गेस्ट लाया गया. जो बेसिकली टास्क का हिस्सा बने. लेकिन उनकी मौजूदगी भी शो के लिए बज क्रिएट नहीं कर पाई है. ऐसे में बड़ा सवाल है, कैसे इस थकेले फॉर्मेट के साथ ये शो 50 दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा?

---- समाप्त ----