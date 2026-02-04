scorecardresearch
 
The 50: '12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं होती', इन्फ्लुएंसर्स पर भड़के टीवी एक्टर, जमकर सुनाया

रियलिटी शो 'द 50' ने एक बड़ी टीवी बनाम यूट्यूबर बहस छेड़ दी है. जब प्रिंस नरूला, करण पटेल और रिद्धि डोगरा ने शो में इन्फ्लुएंसर्स की खुलेआम आलोचना की. जानिए तीनों टीवी के एक्टर्स ने क्या कुछ कहा.

प्रिंस नरूला और करण पटेल (Photo: X/@HotstarReality)
नए रियलिटी शो 'द 50' में इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एक्टर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. सभी कंटेस्टेंट्स का फोकस गेम और प्राइस मनी पर हैं. इसके अलावा इसमें काफी लड़ाई-झगड़े देखने को भी मिल रहे हैं. हाल के एक एपिसोड में, प्रिंस नरूला, रिद्धि डोगरा और करण पटेल को यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर ताना मारते हुए देखा गया. 

उनका दावा था कि उन्होंने इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें एक्टर्स की तुलना में बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया है.

प्रिंस नरूला, रिद्धि डोगरा और करण पटेल का कहना है कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स में कोई एथिक्स नहीं है. प्रिंस, रिद्धि और करण को खाने के दौरान बातचीत करते देखा गया. जब प्रिंस ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, 'जब से इंडस्ट्री में यूट्यूबर्स को लाया गया है ना तब से इंडस्ट्री खत्म हो गई है. इन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है.' करण ने कहा, 'गधों को घोड़ों की रेस में दौड़ा दिया.'

इन्फ्लुएंसर्स पर गुस्सा हुए प्रिंस
फिर प्रिंस ने इन्फ्लुएंसर्स पर एक और ताना मारते हुए कहा, 'फिल्म वालों ने बोल दिया इनके साथ जाकर रील बनाओ, इनकी हाइप बढ़ गई. सिंगर्स को बोल दिया जाकर इनके साथ रील बनाओ, तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी. वैल्यू भी ऐसे बढ़ा दी जैसे ये पता नहीं क्या हैं. 12 सेकंड से ऊपर ये एक्टिंग नहीं कर सकते. कैमरे के आगे लेकर आओ, ये कुछ बोल नहीं पाते.'

रिद्धि ने कहा, 'एक ही चीज है जो इनमें नहीं होती, एथिक्स. उन्हें बस हाइप मिल रही है, लेकिन एक्टर्स को मेहनत करनी ही पड़ती है.' करण ने फिर कहा, 'जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारे पास फेमस होने के इतने ऑप्शन नहीं थे. हम जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है. उनके लिए यह आसान है. हमारे पास ऐसे फोन नहीं थे जिनसे आप बस एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दें और फेमस हो जाएं.'

द 50 के बारे में
यह टास्क-बेस्ड रियलिटी शो अलग-अलग फील्ड के 50 सेलिब्रिटीज को एक बड़े से महल में साथ होते हैं. जहां उन्हें चैलेंज जीतने होते हैं और सर्वाइव करने के लिए सही चालें चलनी होती हैं. ऑडियंस उस कंटेस्टेंट पर दांव लगाते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह जीतेगा, और आखिर में, विनर के एक फैन को ₹50 लाख का इनाम मिलेगा. अब तक के कुछ सबसे मजबूत कंटेस्टेंट में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, फैसल शेख, रजत दलाल और दिग्विजय राठी शामिल हैं. द 50 जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 10.30 बजे आता है.

