'द 50' में सलमान खान के शो के 21 कंटेस्टेंट्स, कहीं बन ना जाए दूसरा बिग बॉस

द 50 एक नया रियलिटी शो है जो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें टीवी, फिल्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिजिटल वर्ल्ड के 50 सेलेब्स शामिल होंगे. शो का सेट मुंबई में एक महल जैसा बनाया गया है, जहां कंटेस्टेंट्स को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना होगा.

'द 50' में क्या होगा खास? (Photo: Screengrab)
टेलीविजन की दुनिया में रियलिटी शोज का अलग क्रेज देखने को मिलता है. इन दिनों जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी के शो द 50 का बज बना हुआ है. शो 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. ये दुनिया भर में हिट बैनिजे के फॉर्मेट से लिया गया है. इसमें टीवी, फिल्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिजिटल वर्ल्ड के 50 सेलेब्स 26 दिनों तक एक-दूसरे को से कॉम्पिटिशन करेंगे. 

कौन हैं द 50 के 50 कंटेस्टेंट्स 
द 50 का मुंबई में एक महल सा सेट बनाया गया है. गेम में प्लेयर्स को कम फिक्स्ड रूल्स में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस हैंडल करने हैं. शो में स्ट्रैटेजी, दोस्ती और अडैप्टेबिलिटी ही सर्वाइव करने की कुंजी है. 

इसमें करण पटेल, मिस्टर फैजू, दिव्या अग्रवाल, मोनलिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धि डोगरा, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, हामिद बरकजी, डिंपल सिंह, मैक्सटर्न, सुमैरा शेख, लवकेश कटारिया, सिवेट तोमर, नेहल चुडासमा, कृष्णा श्रॉफ, सपना चौधरी, निक्की तंबोली, युविका चौधरी, प्रिंस नरूला, अरबाज पटेल, अर्चना गौतम, बेबिका ध्रुवे, रजत दलाल, वंशाज सिंह, जाह्नवी किल्लेकर,यंग सैमी, अदनान शेख, लक्ष्य कौशिक, दिगविजय राठी, अर्चित कौशिक, नतालिया जानोसजेक, मनीषा रानी, खानजादी, फैज बलोच, रचित रोझा, सिद्धार्थ भारद्वाज, डिनो जेम्स, आर्या जाधाओ, सौरभ घड़गे, आरूषी चावला, रिद्धिमा पंडति, श्रुतिका अर्जुन, भव्या सिंह, Immortal Kaka (रविंदर सिंह) और तेजस्वी मदिवाडा जैसे सेलेब्स हिस्सा लेने वाले हैं. 

बिग बॉस को देगा टक्कर 
द 50 शुरू हो इससे पहले ये भी जान लीजिए कि शो में आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट्स बिग बॉस से लिए गए हैं. दिव्या, मोनालिसा, उर्वशी, शिव, नीलम, श्रुतिका, दिगविजय, बेबिका, चाहत पांडे, लवकेश कटारिया, नेहल, सपना चौधरी, निक्की तंबोली, युविका-प्रिंस नरूला, अर्चना गौतम, रजत, अदनान शेख, नतालिया,  खानजादी, और रिद्धिमा पंडति जैसे टोटल 21 सेलेब्स बिग बॉस में नजर आ चुके हैं. बिग बॉस के स्टार्स को नए शो में लेने का मतलब है पुराना कंटेंट परोसा जाना. अक्सर देखने को म‍िलता है कि एक फॉर्मेट में रहकर ही स्टार्स अब रियल‍िटी शो में खेलते हैं. बिग बॉस के पुराने चेहरों के भरोसे नया शो बनाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. 

द 50 को लेकर लोगों के बीच क्रेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाही महल में रहने वाले कंटेस्टेंट्स बिग बॉस का फॉर्मेट कॉपी करने वाले हैं. बिग बॉस टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा शो है. इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जब बाहर निकलते हैं, तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार हो जाते हैं.

बिग बॉस के सभी महारथी जब भी एक ही छत के नीचे होंगे, तो उनके बीच कहासुनी, कानाफूसी और षड़यंत्र जरूरी होगा. एक-दूसरे को हराने का जोश भी होगा. ऐसा ना हो कि जो दर्शक कुछ नया देखने के लिए उत्साहित हैं, उन्हें बिस बॉस सस्ता वर्जन देखने को मिल जाए.  
 

