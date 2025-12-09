क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को डेट कर रहा कॉमेडियन? तोड़ी चुप्पी- हमारे बीच...

बिग बॉस 19 के विनर का खिताब टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीत लिया है. मगर कॉमेडियन प्रणित मोरे ट्रॉफी हारकर भी लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुए हैं. प्रणित को बिग बॉस से घर-घर में खास पहचान मिली है. शो में उनकी जर्नी शानदार रही. शो में मालती चाहर के साथ उनका खास बॉन्ड दिखा था, जिसके बाद दोनों को लिंक किया जाने लगा. अब प्रणित ने मालती संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है.

क्या मालती के प्यार में हैं प्रणित?

प्रणित मोरे ने ये साफ कर दिया है कि मालती और उनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है. दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. Zoom संग बातचीत में मालती संग अफेयर पर प्रणित ने कहा- मेरी साइड से दोस्ती थी. उनकी तरफ से भी दोस्ती ही थी. लेकिन हां, आखिर में हमारा एक झगड़ा हुआ था. मैंने उनसे माफी भी मांगी थी. लेकिन चीजें क्लियर होने से पहले ही वो आउट हो गई. उस वजह से वहां इक्वेशन थोड़ी खराब हो गई.

'लेकिन अब जब हम मिले, मैंने बातें की उनसे. इसलिए अब हमारे बीच चीजें थोड़ी बेहतर हैं. दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे से उम्मीद भी रखते हैं. थोड़ी बात और करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा.'

गौरव खन्ना की जीत पर क्या बोले प्रणित?

गौरव खन्ना के बिग बॉस 19 का विनर बनने पर भी प्रणित ने अपनी राय दी है. उन्होंने कहा- मैं और गौरव हमेशा कहते थे कि हमें टॉप 2 में आना है और हम दोनों ही बिग बॉस हाउस की लाइट्स ऑफ करके बाहर निकलेंगे. लेकिन ठीक है, हर किसी की जर्नी अलग होती है. मैंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई. मैं अपनी जर्नी से काफी ज्यादा खुश हूं.

'हां, तब उस समय बुरा लगा था. लेकिन अपने बाद मैं गौरव को जीत के लिए उन्हें चीयर कर रहा था. जब गौरव जीते, तो मैं बहुत खुश हो गया था. मुझे लगा कि उनकी जीत में भी मेरी जीत है. मैं चाहता था कि एक ऐसा इंसान जीते, जो लोगों को इंस्पायर करे और गौरव भाई वैसे थे.'

