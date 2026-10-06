अपने साले को मारा-किया जानलेवा हमला! अनुराग डोभाल की पत्नी ने खोला मोर्चा, बोलीं- इस बार नहीं छोड़ूंगी

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में आ चुके यूट्यूबर अनुराग डोभाल इस समय बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं. उन्हें देहरादून में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी रितिका चौहान ने चचेरे भाई राज पर जानलेवा हमला किया. राज, जो इस समय बुरी तरह घायल हैं उन्होंने भी अनुराग पर कई सारे आरोप लगाए हैं.

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अनुराग पर बरसी पत्नी रितिका

अनुराग डोभाल संग ये विवाद सोमवार के दिन हुआ, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. ये जानकारी मंगलवार 6 अक्टूबर को सामने आई. इस दौरान काफी कुछ घट चुका है. यूट्यूबर और उनकी पत्नी रितिका के बीच लड़ाई पब्लिक हो गई है. रितिका ने अनुराग पर कई सारे आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक वीडियो में अपने पति को झूठा कहा है.

रितिका चौहान का दावा है कि अनुराग डोभाल पुलिस स्टेशन से व्हाट्सऐप के ब्रॉडकास्ट चैनल पर मैसेज डाल रहे हैं कि रितिका के परिवार ने उनपर हमला किया है. जबकि हकीकत कुछ और है, और वो हर तरफ झूठ फैला रहे हैं. रितिका ने कहा- अनुराग कह रहा है कि रितिका और उसके परिवार वालों ने उसपर अटैक कराया है. ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, ये कभी झूठ बोलने से नहीं सुधर सकता. मैं अभी भी टिरी में बैठी हूं, मेरा भाई भी यही है.

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🚨 BREAKING | Another Side Of The UK07 Rider Controversy 🚨 Ritika Chauhan, wife of Anurag Dobhal, has now made serious counter-allegations against him. According to her statement, around 25–30 people allegedly surrounded her brother while he was returning home, forced him into a car, and assaulted him. She claims that he is now going to the hospital for medical treatment. She also accused Anurag of presenting a different version of events through his broadcast while sitting at the police station. With both sides making serious allegations against each other, the actual facts of the incident are yet to be established. 🚨 — Yash Negi (@yashsystum) October 6, 2026

'आज अनुराग जहां मेरा भाई काम करता है, वहां गया हुआ था. जब वो काम खत्म करके वापस आ रहा था, तब ये कम से कम 25-30 लड़कों ने घेरा बनाकर मेरे भाई को गाड़ी के अंदर डाला और वहां मेरे भाई को मारा. अभी भी मेरा भाई मेडिकल में है. आप कहां असुरक्षित हो? आप तो पुलिस स्टेशन में हो, वहां से बैठे हुए अभी भी झूठ बोल रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो. वो ये दिखाने की कोशिश में है कि ये सबकुछ रितिका और उसके परिवार ने किया है.'

यूट्यूबर के खिलाफ जाएंगी रितिका

Ritika Chauhan Dobhal Reply On Anurag Dobhal 😡 https://t.co/jDfIh82UQs — Elvish Insider (@ElvishInsider) October 6, 2026

रितिका एक और वीडियो में अपने भाई राज की हालत दिखाते हुए अनुराग को झूठा, तो मामले की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रही हैं. वो दिखा रही हैं कि कैसे उनके कजिन की हालत गंभीर है, जबकि यूट्यूबर को एक खरोच भी नहीं आई है. रितिका का दावा है कि अनुराग और उसके लोगों ने उनके भाई के पीठ पर काटा है, और बुरी तरह चोटिल किया है. उनका कहना है कि वो अनुराग के खिलाफ सभी सबूत पेश करेंगी, और इस बार उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वालीं.

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