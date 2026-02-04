scorecardresearch
 
थलपति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज फंसी, मुश्किल में तमिल सिनेमा, हुआ 100 करोड़ का नुकसान

थलपति विजय की फिल्म जन नायगन पर विवाद जारी है. 1 महीने के बाद भी ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई है. 9 जनवरी को इसे रिलीज किया जाना था. देरी की वजह से थिएटर मालिक, एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

थलपति विजय की फिल्म पर विवाद (Photo: Instagram @actorvijay)
थलपति विजय की फिल्म पर विवाद (Photo: Instagram @actorvijay)

थलपति विजय की मचअवेटेड फिल्म जन नायगन कब रिलीज होगी? ये सवाल सभी के जहन में है. 9 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन में ऐसा फंसी कि अभी तक रिलीज नहीं हो सकी है. मेकर्स ने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. रिलीज में देरी की वजह से थियेटर्स ऑनर, एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स संकट में हैं. 

जन नायगन के रिलीज ना होने से मचा संकट
मूवी की रिलीज पर बनी अनिश्चितता की वजह से थिटेयर मालिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. GK थियेटर के मालिक रूबन ने इंडिया टुडे संग बातचीत में कहा- दिवाली के बाद से हमारे लिए बिजनेस मुश्किल रहा है. मूवीज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. पराशक्ति ने हमें थोड़ी राहत दी थी लेकिन जन नायगन के लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता. अगर ये फिल्म 9 जनवरी को ही रिलीज हो जाती, तो अभी तक हमें 80-90 करोड़ मिल जाते. कॉलीवुड में बॉलीवुड जैसे हालात पैदा हो गए हैं. जहां सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स बंद हो रहे हैं और मल्टीप्लेक्स का दबदबा है.

उन्होंने कहा, नवंबर 2025 से तमिल सिनेमा में सूखा पड़ा है. आमतौर पर ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार 4-5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है. अब सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉलीवुड में बॉलीवुड जैसे हालात पैदा हो जाएंगे. जन नायगन की देरी से अगले कुछ महीनों का रिलीज शेड्यूल भी बिगड़ गया है.

तमिलनाडु के थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस के हालत थोड़े चिंताजनक है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इंडिया टुडे डॉट इन को बताया कि जन नायगन की रिलीज में हुई देरी से तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. पोंगल पर जन नायगन और पराशक्ति का क्लैश होना था. लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से विजय की फिल्म रुक गई. ये मूवी तमिलनाडु में ही 150-200 करोड़ कमा सकती थी. पराशक्ति ने बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ कमाए.

उन्होंने आगे कहा, फिल्म Vaa Vaathiyaar नहीं चली. जबकि Thalaivar Thambi Thalaimayil ने तमिलनाडु में करीब 30 करोड़ कमाए. कुल मिलाकर जनवरी में पराशक्ति और Thalaivar Thambi Thalaimayil से 85 करोड़ का बिजनेस मिला. जन नायगन न आने से भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

मालू हो, विजय के राजनीति में एंट्री करने से पहले उनकी ये आखिरी फिल्म थी. इसपर यूं विवाद होगा किसी ने सोचा नहीं था. इसे अटके हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है. मेकर्स भी परेशान हैं. देखना होगा कब फिल्म की रिलीज को हरी झंडी मिलती है.

