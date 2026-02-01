सलमान खान का शो बिग बॉस ठुकरा चुके हैं तेज प्रताप यादव, पवन सिंह की तीसरी शादी पर कसा तंज?

जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के सियासी बयान तो आपने कई बार सुने होंगे. मगर अब उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के शो 'बिग बॉस' और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर अपनी बात सामने रखी है.

बिग बॉस के बारे में क्या बोले तेज प्रताप?

तेज प्रताप यादव ने पॉडकास्ट के दौरान खुलासा किया कि उन्हें कई दफा बिग बॉस में जाने के ऑफर मिल चुके हैं. मगर उन्होंने हमेशा उन ऑफर्स को ठुकराया है. उन्होंने कहा- बिग बॉस के लिए सलमान खान ने इतने ऑफर्स भेजे. इसपर उनसे पूछा गया कि वो क्यों नहीं गए? जवाब में तेज प्रताप यादव बोले- ऐसे ही नहीं गए. चुनाव चल रहा था. तो कैसे चले जाते.

इस दौरान उनसे कहा गया कि रियलिटी शो में पवन सिंह तो चले गए थे. इसपर तेज प्रताप यादव मे पवन सिंह पर तंज सकते हुए जवाब दिया- जाने दीजिए उन्हें...वो कलाकार हैं. वो तो शो करेंगे ही.

पवन सिंह पर कसा तंज?

तेज प्रताप यादव से आगे कहा गया कि अभी हैप्पी बर्थडे भी आया था पवन सिंह का. आपने पिछली बार तो उन्हें कॉल किया था...सवाल के बीच में ही तेज प्रताप यादव बोले- उन्होंने हैप्पी बर्थडे मनाया नई भौजाई के साथ. वो भी हाथ पकड़कर. पवन सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव के इस बयान ने पावर स्टार की तीसरी शादी को एक तरह से कंफर्म कर दिया है.

तीसरी शादी पर पवन सिंह ने दी थी सफाई

बता दें कि पवन सिंह ने कुछ वक्त पहले ही धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. सेलिब्रेशन में वो को-एक्ट्रेस महिमा सिंह संग नजर आए थे. उन्होंने महिमा का हाथ पकड़कर केक काटा था. पार्टी से दोनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. वीडियोज में महिमा संग पवन सिंह की नजदीकियां देख उनकी तीसरी शादी की चर्चा होने लगी थी.

मगर तीसरी शादी की खबरों को पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में पूरी तरह से खारिज कर दिया था. रिपब्लिक भारत संग बातचीत में पवन सिंह ने कहा था- 5 जनवरी से पहले तो शादी के कार्ड भी छप गए थे. हमारे कई चाहने वाले हैं. कुछ ऐसे भी हैं, जो हमारी शादी का कार्ड छपवा दिए थे. शादी के लिए ये भी तय कर लिया था कि शादी मुंबई में हो रही है. पावर स्टार ने अपने ही अंदाज में तीसरी शादी की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया था. वैसे आपका क्या कहना है?

