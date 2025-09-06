scorecardresearch
 

Film Wrap: सिद्धार्थ-कियारा ने रखा अपनी बेटी का नाम? सलमान ने लगाई अमाल मलिक की क्लास

शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कपिल शर्मा के शो पर अपनी बेटी का नाम रखने पर बात की. वहीं बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में होस्ट सलमान खान सिंगर अमाल मलिक की लापरवाही पर गु्स्सा होते नजर आए.

सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अमाल मलिक (Photo: Instagram @kiaraaliaadvani, @amaal_maalik)
एक बार फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया का डेली डोज लेकर हम वापस आ गए हैं. हर रोज की तरह शनिवार का दिन भी रोचक खबरों से भरा रहा. बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बेटी का नाम सामने आ चुका है. खुद पिता सिद्धार्थ ने कपिल शर्मा के शो पर कहा है कि उन्हें कई लोगों से बेटी के नाम के सुझाव आए हैं. हालांकि वो जल्द उसमें से एक नाम फाइनल करेंगे. वहीं वीकेंड का वार के दौरान होस्ट सलमान खान सिंगर अमाल मलिक पर भड़कते नजर आए. उन्होंने अमाल को घर में सोते रहने पर लताड़ लगाई.

बिग बॉस में कुनिका से मिलने पहुंचा बेटा, देखकर रोने लगीं एक्ट्रेस, सलमान की आंखें भी हुईं नम

वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल मौजूद होंगे जो अपनी मां से कुछ दिल की बातें करते नजर आएंगे. बेटे की बात सुनकर एक्ट्रेस और सलमान की आंखें भी नम होती दिखेगी.

कश्मीरी हसीना की सलमान ने लगाई क्लास, TV पर किया बेनकाब, बोले- खुद को क्या समझती हो?

अमाल मलिक के बाद सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट पर भी भड़कते नजर आएंगे. वो एक्ट्रेस को घर में अपने गुस्से पर काबू करने की बात कहेंगे.

BF संग करोड़पति एक्ट्रेस ने की गुपचुप सगाई? अंगूठी देख फैन्स ने पूछा- सच बता भी दो

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एयरपोर्ट से एक फोटो वायरल हुआ जिसमें फैंस को उनकी ऊंगली पर अंगूठी नजर आई. उनका कहना है कि रश्मिका ने अपने 'बॉयफ्रेंड' विजय देवरकोंडा संग गुपचुप सगाई की है.

सक्सेस मिलते ही चाचा ने तोड़े रिश्ते-नाते, परिवार में पड़ी फूट! सिंगर बोला- वो भूखे शेर...

अमाल मलिक ने बिग बॉस के घर में अपने परिवार और चाचा अनु मलिक को लेकर कुछ बातें की. अमाल ने कहा कि जब उनके चाचा को सक्सेस मिली, तब उन्होंने अपने भाई को किनारे कर दिया जिससे परिवार में दरार आ गई.

12 साल बड़े हीरो संग दिए सिजलिंग पोज, ट्रोल हुईं मशहूर सिंगर, बोली- सक्सेस के लिए...

नेहा कक्कड़ और एक्टर डीनो मोरिया अपने नए गाने 'तू प्यासा है' को लेकर ट्रोल हुए. सिंगर ने खुद को हॉट लड़की का टैग दिया जिसपर वो जमकर ट्रोल्स का शिकार हुईं. नेहा ने उन्हीं ट्रोल्स को जवाब दिया है.  

