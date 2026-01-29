scorecardresearch
 
रजनीकांत के बिस्तर पर सो रहा था जूनियर, देखकर एक्टर ने जो कहा, बजने लगीं ताल‍ियां

रजनीकांत की दरियादिली का एक अनोखा किस्सा सामने आया है. अरविंद स्वामी ने बताया कैसे वो गलती से रजनीकांत के बिस्तर पर सो गए और सुपरस्टार खुद जमीन पर सोते रहे. रजनीकांत अपनी स्टारडम का असर खुद के दिलों-दिमाग पर बिल्कुल नहीं पड़ने देते हैं.

क्यों जमीन पर सो गए थे रजनीकांत? (Photo: PTI)
रजनीकांत को यूं ही इंडस्ट्री में थलाइवा का दर्जा नहीं दिया जाता. उनकी उदारता के किस्से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं. रजनीकांत के साथ काम कर चुके को-एक्टर्स अक्सर उनके व्यवहार की तारीफ करते हैं. हाल ही में फेमस एक्टर अरविंद स्वामी ने अपनी पहली फिल्म के समय का एक किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि एक बार वो गलती से रजनीकांत के बिस्तर पर सो गए और जब उनकी नींद खुली तो सामने का मंजर देख वो हैरान थे.

जब रजनीकांत के बिस्तर पर सोए

अरविंद स्वामी ने 1991 में मणिरत्नम के निर्देशन बनीं फिल्म थलपति से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में रजनीकांत और ममूटी भी थे. अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए अरविंद ने कहा कि उन्हें फिल्म सेट पर होने वाली ऊंच-नीच और नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं थी.

उन्होंने कहा- मैं नया था. मुझे नहीं पता था कि सेट पर पद और नियम भी होते हैं. हमारी इंडस्ट्री में ये सब थोड़ा बनावटी-सा होता है. एक दिन मैं शूट के लिए जल्दी पहुंच गया. मैं थका हुआ था, तो मुझे एक बिस्तर दिखा और मैं उस पर लेटकर सो गया.

मेलबर्न में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अरविंद ने बताया कि जब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि उसी कमरे में रजनीकांत जमीन पर सो रहे थे. अरविंद बोले- मैं समझ ही नहीं पाया कि वो जमीन पर क्यों सो रहे हैं. इसके बाद रजनीकांत के मेकअप आर्टिस्ट ने अरविंद को बताया कि रजनीकांत ने उन्हें कहा था कि यंग एक्टर को परेशान न किया जाए. ये सुनकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे.

Advertisement

रजनीकांत ने सिखाया बड़ा सबक

अरविंद ने कहा कि इस घटना से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. वो बोले- किसी को नींद से न जगाने की इतनी संवेदनशीलता बहुत बड़ी बात है, वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये नया कलाकार यहां क्यों है या इसे बाहर निकाल दो. वो खुद आराम से जमीन पर सो गए. उस एक घटना से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. 

अरविंद बताते हैं कि रजनीकांत उन स्टार्स में से हैं जो अपनी स्टारडम को अपने सिर पर चढ़कर बोलने नहीं देते. वो बहुत विनम्र और दयालु हैं. 

