Film Wrap: नेहा कक्कड़ ने लिया काम से ब्रेक, पिता एआर रहमान के विवाद पर बच्चों ने तोड़ी चुप्पी

सोमवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी दिलचस्प रहा. बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर एक शॉकिंग पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो लिखती हैं कि वो अपने काम और रिलेशनशिप से ब्रेक लेंगी. उन्होंने पैप्स से भी रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें कहीं भी स्पॉट करें, तो उनकी फोटो ना क्लिक करें.

वहीं कंपोजर ए आर रहमान के बयान के बाद हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर उनकी दोनों बेटियों ने रिएक्ट किया. उन्होंने सिंगर कैलाश मेनन के स्टेटमेंट को शेयर करके विवाद पर अपनी बात सामने रखी.

'स्क्रिप्ट में नहीं था किसिंग सीन...', इमरान हाशमी संग रोमांस पर बोलीं जोया अफरोज

एक्ट्रेस ज़ोया अफरोज Taskaree: The Smuggler’s Web को मिले रिस्पॉन्स से बहुत खुश हैं. वहीं इमरान हाशमी संग रोमांस पर एक्ट्रेस ने मजेदार रिएक्शन दिया है.

विवाद के बीच एआर रहमान के बच्चों ने चुप्पी तोड़ी, दोनों बेटियों का मिला साथ, लिखी ये बात

कैलाश मेनन के संगीतकार एआर रहमान की आलोचना करने वालों को जमकर सुनाया है. इसके बाद पहली बार विवादों के बीच एआर रहमान की बेटियों खतीजा और रहीमा ने अपने पिता के सपोर्ट में बात की है.

सलमान खान की सिकंदर क्यों हुई फ्लॉप? रश्मिका बोलीं- स्क्रिप्ट बदल गई...

रश्मिका मंदाना ने सलमान खान के साथ अपनी बॉलीवुड फिल्म सिकंदर के फ्लॉप होने पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस का कहना है कि नरेशन के दौरान उन्होंने जो स्क्रिप्ट सुनी थी, उससे फिल्म की स्क्रिप्ट काफी बदल गई थी.

जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने क्यों किया इनकार? बोले- जरूरत क्या है?

जावेद अख्तर का एक भी गाना 'बॉर्डर 2' फिल्म में नहीं है, जिससे फैंस काफी निराश हुए हैं. ऐसे में इंडिया टुडे/आजतक ने लेजेंडरी राइटर से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसकी वजह जानने की कोशिश की है. जावेद अख्तर ने कई खुलासे किए हैं.

सिंगर नेहा कक्कड़ अपने बबली और खुशमिजाज अंदाज के लिए जानी जाती हैं. मगर उनकी लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को परेशान कर दिया है. नेहा ने पोस्ट में एक चीज से ब्रेक लेने की बात की और बाद में उसे डिलीट कर दिया.

