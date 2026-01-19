scorecardresearch
 
'स्क्रिप्ट में नहीं था किसिंग सीन...', इमरान हाशमी संग रोमांस पर बोलीं जोया अफरोज

एक्ट्रेस ज़ोया अफरोज Taskaree: The Smuggler’s Web को मिले रिस्पॉन्स से बहुत खुश हैं. वहीं इमरान हाशमी संग रोमांस पर एक्ट्रेस ने मजेदार रिएक्शन दिया है.

इमरान हाशमी के साथ जोया अफरोज (Photo: Instagram/@zoyaafroz)
हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'Taskaree: The Smuggler's Web' को इसके सब्जेक्ट, ट्रीटमेंट, मजेदार और ड्रामेटिक पलों और कास्टिंग के लिए बहुत पसंद किया गया है. एक्ट्रेस जोया अफरोज़ ने स्मगलर (शरद केलकर) की कोर टीम में जासूस प्रिया खुबचंदानी के रोल में अपनी छाप छोड़ी है. इसके साथ ही इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया है.

बॉलीवुड हंगामा के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जोया ने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज को मिले रिस्पॉन्स और को-एक्टर इमरान हाशमी के साथ भी किए शूट के कुछ पलों के बारे में बात की है.

तस्करी में आपको यह रोल कैसे मिला?
एक्ट्रेस जोया ने कहा, 'मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अगर नीरज पांडे सर आपकी टैलेंट और एक एक्टर के तौर पर आपकी नीयत पर भरोसा करते हैं, तो वे आपके साथ फिर से काम करना चाहते हैं. मैंने इसे कभी मानकर या उम्मीद करके नहीं लिया, लेकिन जब Taskaree मेरे पास आई, तो मुझे चुपचाप यह भरोसा हुआ कि मेरे अप्रोच में कुछ ऐसा था जो पहले उनके लिए काम आया था.'

फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' में मेरा रोल छोटा था, लेकिन इससे हमें एक साथ काम करने और एक-दूसरे के प्रोसेस को समझने का मौका मिला. तस्करी सिर्फ जान-पहचान या पिछले काम के बारे में नहीं थी; यह इस बारे में थी कि क्या मैं इस दुनिया और इस किरदार के लिए सही हूं. अगर उन शुरुआती दिनों ने उस समझ को बनाने में मदद की, तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं. मेरे लिए, यह एक याद दिलाता है कि इस इंडस्ट्री में, कंसिस्टेंसी और ईमानदारी एक रोल की लंबाई से ज्यादा मायने रखती है. आप आते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सही लोग समय के साथ उसमें वैल्यू देखेंगे.'

इमरान हाशमी के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस पर बात करते हुए जोया ने कहा, 'इमरान के साथ काम करना एक शानदार अनुभव था. वह अपनी परफॉर्मेंस में एक खास सहजता और सहज ज्ञान लाते हैं जो सीन को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है. जिस बात ने मुझे सरप्राइज़ किया, वह यह थी कि वह कितने चुपचाप ऑब्जर्वेंट हैं. वह ध्यान से सुनते हैं, उसी पल रिएक्ट करते हैं, और चीजों को बहुत रियल रखते हैं. यह जमीनी अप्रोच उनके साथ काम करना आसान और फायदेमंद बनाता है.'

स्क्रिप्ट में Kiss का प्लान नहीं था?
जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि आप दोनों (जोया-इमरान) के कुछ रोमांटिक पल थे और ऐसा लगा कि उस सीन में किस होगा जहां प्रिया सेफ हाउस में अर्जुन को कसकर गले लगाती है. क्या स्क्रिप्ट में किस था या यह शुरू से ही प्लान नहीं किया गया था? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'Kiss कभी लिखा ही नहीं गया था. उस सीन में इंटीमेसी कमजोरी से आनी थी, न कि फिजिकल होने से. कभी-कभी संयम, पूरा करने से कहीं ज्यादा बताता है, खासकर ऐसी कहानी में जहां भरोसा ही नाजुक हो.'

वहीं तस्करी के सीजन-2 पर एक्ट्रेस ने कहा, 'यह पूरी तरह से क्रिएटर्स के हाथ में है. अगर कहानी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है और प्रिया की यात्रा में ईमानदारी से जाने के लिए कोई जगह है, तो मैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हूं, और जाने के लिए तैयार हूं.'

---- समाप्त ----
