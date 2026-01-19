जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने क्यों किया इनकार? बोले- जरूरत क्या है?

1997 में आई जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' क्यों आइकॉनिक मानी जाती है, इसका कोई एक जवाब नहीं है. फिल्म में कई सारी ऐसी चीजें थीं, जिसे लोग आज भी याद रखते हैं. अगर कहीं भी उस फिल्म का 'संदेशे आते हैं' गाना चल जाता है, तो लोग थम से जाते हैं. इस गाने को लेजेंडरी राइटर जावेद अख्तर ने लिखा था, जिन्हें इसके लिए नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया.

क्यों 'बॉर्डर 2' से नहीं जुड़े जावेद अख्तर?

28 सालों बाद 'बॉर्डर 2' फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से नाराज हैं कि इसके सीक्वल में जावेद अख्तर का लिखा हुआ एक भी गाना नहीं है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस भी छिड़ी जब 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था. अब जावेद अख्तर क्यों इस सीक्वल का हिस्सा नहीं बने, इसकी वजह उन्होंने खुद इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताई.

जावेद अख्तर ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म के मेकर्स ने गानों के लिए अप्रोच किया था, मगर उन्होंने खुद सामने से इनकार किया. उनका कहना है, 'उन्होंने मुझसे फिल्म के लिए गाना लिखने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया. सच में लगता है कि ये एक तरह की रचनात्मक दिवालियापन है. आपके पास एक पुराना गाना है, जो पहले बहुत हिट हुआ था, और अब तुम उसमें थोड़ा-सा कुछ जोड़कर, उसे दोबारा निकालना चाहते हो? या तो नए गाने बनाओ, या फिर मान लो कि अब तुम वैसा ही स्तर का काम नहीं कर पाते.'

रीमेक गानों पर जावेद अख्तर का तीखा बयान

राइटर ने आगे कहा, 'जो बीत गया, उसे बीतने दो. उसे दोबारा बनाने की क्या जरूरत है? हमारे सामने भी एक पुरानी फिल्म हकीकत थी, जो साल 1964 में आई थी. उसके गाने कोई मामूली नहीं थे. जैसे कर चले हम फिदा या मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था. वाह! कितने शानदार गाने थे. लेकिन हमने उन गानों को इस्तेमाल ही नहीं किय. हमने बिल्कुल नए गाने लिखे, पूरी तरह अलग गाने बनाए, और लोगों को वो भी बहुत पसंद आए. अब आप नई फिल्म बना रहे हो, तो नए गाने बनाओ ना. पुराने पर क्यों टिके बैठे हो? आपने खुद मान लिया कि हम वैसा नहीं कर पाएंगे. तो बस पुरानी शान के साथ जीते रहो.'

जब हमने कहा कि बहुत से लोग मानते हैं कि पुरानी चीजों को बार-बार दोहराना बस एक मार्केटिंग का तरीका है, ताकि लोगों में पुरानी यादें ताजा हो जाएं, तो उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'तो आप नई यादें खुद बनाओ ना.' बात करें फिल्म 'बॉर्डर 2' की, तो इसमें नई गानों के साथ-साथ पुराने गानों का भी मिक्स है. जैसे 'घर कब आओगे' को नए अंदाज में लिखा गया, लेकिन उसमें वही फील डाली गई. वहीं 'हिंदुस्तान मेरी जान' और 'जाते हुए लम्हों' जैसे गाने नए सिंगर से गंवाए गए हैं.

