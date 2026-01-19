'मैं लौटूंगी या नहीं...', नेहा कक्कड़ ने लिया ब्रेक, पोस्ट से मची हलचल, बोलीं- मुझे जीने दें...

बॉलीवुड की टैलेंटेड और फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मचा दी है. नेहा ने कहा कि वो ब्रेक लेना चाहती हैं. उन्हें रिश्तों से, काम से और हर जिम्मेदारी से ब्रेक चाहिए. नेहा की पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस उन्हें लेकर चिंता में हैं कि आखिर सिंगर को क्या हुआ है.

नेहा ने पोस्ट में क्या कहा?

नेहा कक्कड़ ने 19 जनवरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि उन्हें अब ब्रेक चाहिए. वो हर चीज से ब्रेक चाहती हैं. वो वापस लौटेंगी भी या नहीं उन्हें ये भी नहीं पता. नेहा ने पहली पोस्ट में लिखा- जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और हर एक चीज से ब्रेक लेने का समय आ गया है. मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौटूंगी या नहीं. थैंक्यू. इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी बनाई है.

पैप्स-फैंस से नेहा की रिक्वेस्ट

नेहा ने फिर दूसरी पोस्ट में पैपराजी से भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें वो कैप्चर न करें. उन्होंने पैप्स से उन्हें प्राइवेसी देने को कहा. नेहा ने लिखा- मैं फैंस और पैपराजी के रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी कैप्चर न करें. उम्मीद करती हूं कि आप मेरी प्राइवेसी की इज्जत करेंगे और इस दुनिया में मुझे आजादी से जीने देंगे. कोई कैमरा नहीं प्लीज...मेरी विनती है. मुझे शांति देने के लिए आप कम से कम इतना कर सकते हैं.

मगर नेहा ने 30 मिनट के अंदर ही अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया. हालांकि, फैंस का मानना है कि वो शायद किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. अब नेहा की परेशानी की वजह क्या है ये तो वही बता सकती हैं. मगर उनकी पोस्ट ने उनके चाहनेवालों को चिंता में डाल दिया है. डिलीट होने के बावजूद भी नेहा की क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. हर किसी को उनकी चिंता सता रही है.

नेहा कक्कड़ की बात करें तो बीते कुछ समय से वो ट्रोल्स के निशाने पर हैं. 'लॉलीपॉप' गाने पर नेहा को काफी निगेटिविटी का सामना करना पड़ा है. मगर अब उनके इस पोस्ट के पीछे की असली वजह क्या है. ये कहना मुश्किल है.

नेहा कक्कड़ के करियर ग्राफ की बात करें तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. नेहा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से की थी. नेहा शो तो नहीं जीत पाई थीं. मगर अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना ली.

नेहा ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने दिए. नेहा की आवाज और उनकी गायकी ने हर किसी को दीवाना कर दिया. नेहा जिस रियलिटी शो को हारी थीं उसी रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में उन्हें कई दफा जज बनने का मौका मिला.

नेहा ने अपने करियर में 'सेकंड हैंड जवानी', 'कर गई चुल', 'मिले हो तुम हमको', 'काला चश्मा', 'दिलबर', 'साकी साकी' जैसे कई हिट गाने गाए हैं.

