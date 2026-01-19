सलमान खान की सिकंदर क्यों हुई फ्लॉप? रश्मिका बोलीं- स्क्रिप्ट बदल गई...

साउथ और बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ अपनी फिल्म 'सिकंदर' के फ्लॉप होने पर रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी, तो वह बहुत अलग थी, और मार्च 2025 में फिल्म रिलीज होने तक उसमें काफी बदलाव आ गए थे.

हाल ही में तेलुगु पत्रकार प्रेमा के साथ बातचीत के दौरान रश्मिका ने सिकंदर फिल्म करने के अपने फैसले पर बात की, और इशारा किया कि फिल्म आखिरकार वैसी नहीं बनी जैसा उन्हें नरेशन के दौरान बताया गया था.

रश्मिका मंदाना ने क्या कहा?

प्रेमा के यूट्यूब शो पर बात करते हुए रश्मिका मंदाना ने कहा, 'मुझे याद है कि मैंने एआर मुरुगादॉस सर से बात की थी, बेशक, बाद में जो हुआ वह बहुत अलग था. लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, तो वह सच में काफी अलग स्क्रिप्ट थी.'

उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म बनाने की प्रक्रिया में ऐसे बदलाव आम बात है. आम तौर पर फिल्मों के साथ ऐसा होता है. जब आप कुछ सुनते हैं, तो वह एक कहानी होती है जो आपने सुनी है, लेकिन फिल्म बनाने के दौरान, परफॉर्मेंस, एडिटिंग, रिलीज के समय और बाकी सब चीजों के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं. चीजें बदलती हैं. यह बहुत आम बात है. सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ.'

ए आर मुरुगादॉस ने कही थी ये बात

वहीं सिकंदर के फ्लॉप होने पर डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस ने कहा था कि किसी स्टार के साथ शूटिंग करना आसान नहीं होता है. दिन के सीन भी हम लोगों को रात में शूट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्टर रात 8 बजे तक ही सेट पर पहुंचते हैं. हम लोग सुबह से ही शूटिंग करने के आदी होते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था. फिल्म की शूटिंग रात 9 बजे के बाद शुरू होती थी. लगभग शूटिंग क्रोमा पर शूट हुई. रात में शूट किए गए सीन में दिन की रोशनी डालकर वीएफएक्स की मदद से उन्हें बेहतर किया गया. इसके अलावा स्क्रिप्ट में भी शूटिंग के दौरान काफी बदलाव हुए.

अगली फिल्म की तैयारी में रश्मिका

सिकंदर के अच्छा प्रदर्शन न करने के बावजूद रश्मिका मंदाना को 2025 में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिली. इस फिल्म के बाद वह थामा में नजर आईं और आयुष्मान खुराना के साथ मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में भी शामिल हुईं. अब वह अपकमिंग फिल्म मैसा की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जिसमें वह एक अकेली योद्धा का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की पहली झलक पिछले साल दिसंबर में सामने आई थी, और उम्मीद है कि यह इस साल के आखिर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

