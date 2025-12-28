Film Wrap: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का छलका दर्द, भारती के नन्हे राजकुमार का घर में ग्रैंड वेलकम

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं. आज संडे के दिन बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब उनके पिता ने उन्हें IPS बनाने के लिए उनकी आजादी छीनी और उनके बाल भी कटवा लिए. वहीं भारती सिंह के दूसरे बेटे का अपने घर में प्रवेश हुआ. इस दौरान कॉमेडियन काफी इमोशनल होती दिखीं. नन्हे राजकुमार की दादी ने अपने पोते की नजर भी उतारी.

और पढ़ें

पहली कमाई से अर्चना के बेटों ने खरीदी फर्स्ट क्लास टिकट, भावुक हुईं मां, गर्व से बोले पिता- शाबाश

अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यमन ने पहली बार अपनी कमाई से फ्लाइट की फर्स्ट क्लास सीट की टिकट खरीदी. ये पल उनके माता-पिता के लिए बेहद खास रहा.

'IPS बनाने के लिए पिता ने छीनी आजादी-कटवाए बाल', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का छलका दर्द, बोलीं- मुश्किल...

बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स के रिश्ते अच्छे नहीं थे. वो हमेशा लड़ते रहते थे. मां-पिता की लड़ाई-झगड़े देखते हुए वो बड़ी हुई हैं, जिसका उनपर काफी गहरा असर पड़ा है.

भारती के नन्हे राजकुमार का घर में ग्रैंड वेलकम, 'काजू' की दादी ने उतारी आरती, दिया आशीर्वाद

Advertisement

भारती ने नन्हे राजकुमार को गोद में लेकर घर में एंट्री की. इस खास पल वो काफी इमोशनल होती नजर आईं. उन्होंने भगवान का आशीर्वाद भी लिया.

संजय दत्त के लिए डेड बॉडी, सुनील शेट्टी का बना डुप्लीकेट, मुश्किल रही 'छावा' एक्टर की शुरुआत

विनीत कुमार सिंह ने कई सालों तक छोटे-मोटे काम कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई. हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई. साथ ही उन्होंने कहा, 'बस अपने अंदर की लौ जलाए रखें और आगे बढ़ते रहें. यह जरूरी है.'

'आमिर खान का पैसा मेरा नहीं', मुश्किल में भांजे इमरान की आर्थिक स्थिति, 10 साल से नहीं किया काम

आमिर खान के भांजे इमरान खान बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं. इस बीच उन्होंने बताया कि दूर से भले ही सब सही दिखता हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है.

---- समाप्त ----