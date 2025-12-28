संजय दत्त के लिए डेड बॉडी, सुनील शेट्टी का बना डुप्लीकेट, मुश्किल रही 'छावा' एक्टर की शुरुआत

सालों तक पर्दे के पीछे चुपचाप मेहनत करने के बाद एक्टर विनीत कुमार सिंह आखिरकार उस पहचान को एन्जॉय कर रहे हैं, जो कभी दूर की कौड़ी लगती थी. 2025 में 'छावा' और 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' की वजह से यह साल उनके लिए एक ब्रेकथ्रू साल साबित हुआ है और एक्टर ने उस लंबी मुश्किल जर्नी के बारे में बात की है जो उन्हें यहा तक लाई है.

और पढ़ें

युवा के ऑल स्टार राउंडटेबल में बोलते हुए विनीत ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद किया. जब एक्टिंग के मौके कम थे और उन्हें गुजारा करने के लिए जो भी काम मिलता था, वह करना पड़ता था.

विनीत ने सुनाया किस्सा

एक्टर ने साल 2004 की फिल्म 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने समय को याद करते हुए, साथी पैनलिस्ट ईशान खट्टर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. जो उस समय एक बाल कलाकार थे.

विनीत ने कहा, 'ईशान यहां बैठा है. 2004 में वह एक बच्चा था, और मैं उसे अपनी गोद में लेकर सेट पर लाता था. जब मैं 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' में असिस्टेंट डायरेक्टर था. मेरा सपना था कि एक एक्टर के तौर पर काम करूं, पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह मौका था ही नहीं. जिंदगी में ऐसा होता है कि आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि सर्वाइवल जरूरी है. आप बचोगे तो आपकी कहानी आगे जाएगी. आप शहीद हो गए तो बचा क्या. कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा.'

Advertisement

एक्टर ने उन सालों में लिए गए मुश्किल प्रोफेशनल फैसलों के बारे में भी खुलकर बात की, यह मानते हुए कि अक्सर जरूरत के आगे इज्जत पीछे रह जाती थी. विनीत ने कहा, 'मैंने सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट किया है, और संजय दत्त के लिए डेड बॉडी भी बना हूं. बस अपने अंदर की लौ जलाए रखें और आगे बढ़ते रहें. यह जरूरी है.'

2002 में शुरू हुआ एक्टिंग करियर

विनीत के एक्टिंग करियर की शुरुआत 2002 में संजय दत्त-स्टारर 'पिताह' में एक छोटे से रोल से की. जिसके बाद कई सालों तक उन्होंने कई छोटे-मोटे रोल किए. उन्हें 2012 में अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से ज्यादा पहचान मिली, और 2018 में मुक्काबाज से लीड एक्टर के तौर पर वे सुर्खियों में आए. 'बार्ड ऑफ ब्लड' और 'रंगबाज' जैसे OTT प्रोजेक्ट्स से उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी.



2025 साल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब विनीत को 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक 'छावा' में कवि कलश के किरदार के लिए कमर्शियल सफलता और क्रिटिकल तारीफ दोनों मिलीं. हाल ही में उन्हें तेरे इश्क में एक सपोर्टिंग रोल में देखा गया था.

---- समाप्त ----