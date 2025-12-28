scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आमिर खान का पैसा मेरा नहीं', मुश्किल में भांजे इमरान की आर्थिक स्थिति, 10 साल से नहीं किया काम

आमिर खान के भांजे इमरान खान बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं. इस बीच उन्होंने बताया कि दूर से भले ही सब सही दिखता हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है. हालांकि वो पिछले 10 साल से खाली बैठे थे. उन्होंने कोई काम नहीं किया बावजूद इसके वो परेशान नहीं हैं.

Advertisement
X
इमरान खान को नहीं पैसों की चिंता (Photo: ITG)
इमरान खान को नहीं पैसों की चिंता (Photo: ITG)

एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां कामयाबी को दिखावे और महंगी चीजों से तौला जाता है, वहीं इमरान खान ने बताया कि एक बार उन्होंने सोने का आईफोन लेने के बजाय गरम पानी से नहाना और चैन की नींद सोना ज्यादा जरूरी समझा. उन्हें बहुत सारे पैसों की कभी इच्छा नहीं रही. वो हमेशा अपने सुकून को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं. इसी वजह से उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बनाई, जिसका उन्हें कोई मलाल नहीं है.

इमरान ने बताया कि वो अपनी असलियत से पूरी तरह से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि भले ही वो आमिर खान के भांजे हैं, लेकिन उनकी दौलत पर उनका कोई हक नहीं है. समधीश के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने सिल्वर स्पून स्टारकिड होने पर बात की. इमरान का कहना है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग और मुश्किल थी.

“वो पैसा मेरा नहीं है”

सम्बंधित ख़बरें

Imran Khan says A list actors like Ranbir kapoor ranveer singh earns 30 crore per film
करोड़ों कमाते हैं रणबीर कपूर-रणवीर सिंह, इमरान खान का खुलासा
Aamir khan nephew Imran khan gears up for Bollywood Comeback
बॉलीवुड में कमबैक को तैयार आमिर के भांजे इमरान, जिंदगी में बदलाव पर कहा ये
aamir khan on imran khan
क्यों फ्लॉप हुए भतीजे Imran Khan? Aamir ने बताई वजह
कैसे पिता हैं Imran Khan? Ex वाइफ Avantika बोलीं...
Imran Khan Wife
तलाक के दर्द में तड़पी Imran Khan की EX वाइफ, बोलीं...

इमरान ने साफ किया कि आमिर खान से रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं था कि उन्हें उनके पैसे तक पहुंच मिलती थी. उन्होंने कहा- वो मेरी मां के कजिन ब्रदर हैं. वो पैसा मेरा नहीं है. वो मुझे मिलने वाला नहीं है. उन्होंने बताया कि बाहर से भले ही उनकी जिंदगी बहुत आरामदायक लगती हो, लेकिन आर्थिक तौर पर उनकी जिंदगी हमेशा अपने आप में अलग रही.

Advertisement

गोल्ड आईफोन को क्यों कहा ‘ना’

बातचीत के दौरान दुबई ट्रिप से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सामने आया. इमरान ने बताया कि प्रमोशनल इवेंट के दौरान पूरे दिन इंटरव्यू देने के बाद वो बेहद थक चुके थे और अगली सुबह उन्हें लंदन की फ्लाइट पकड़नी थी. इसी दौरान उनके मैनेजर ने उन्हें एक ऑफर दिया.

वो बोले- मैं दुबई में एक प्रमोशनल इवेंट के लिए था. पूरा दिन इंटरव्यू देता रहा. शाम तक बहुत थक गया था. अगले दिन लंदन जाना था. जैसे ही सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे मैनेजर आए और बोले, ‘सर, इस मॉल में एक ज्वेलरी शॉप का ओपनिंग है. अगर आप रिबन काट देंगे तो वो आपको गोल्ड आईफोन देंगे.'

इस पर इमरान का जवाब सीधा था- मैंने कहा, ‘नहीं, धन्यवाद. आप गोल्ड आईफोन रखिए, मुझे बस एक गरम शॉवर चाहिए, एक ड्रिंक चाहिए और अच्छी नींद चाहिए.' उन्होंने ये भी बताया कि बाद में कोई और ज्यादा अमीर एक्टर उस इवेंट में जाकर वो फोन ले गया.

12 करोड़ रुपये वाला पल

इमरान ने अपने करियर की सबसे बड़ी फीस के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि एक फिल्म के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपये मिले थे, हालांकि उन्होंने फिल्म का नाम नहीं बताया. लेकिन आखिरी शूटिंग शेड्यूल तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें लगा कि ये पैसे उस मेहनत के लायक नहीं थे. इमरान ने कहा- मुझे याद है मैंने सोचा था, ‘ये 12 करोड़ ले लो और मुझे मेरी जिंदगी के छह महीने वापस दे दो.’

Advertisement

“10 साल से काम नहीं किया, फिर भी टेंशन नहीं”

अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में बात करते हुए इमरान ने कहा कि आज उनकी नेट वर्थ पहले से काफी कम है. फिल्मों से दूरी, लगभग 10 साल तक काम न करना और तलाक के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई. इसके बावजूद वो कहते हैं- आज भी मैं ऐसी जगह पर हूं जहां मैंने 10 साल से काम नहीं किया है और फिर भी मुझे अपने बिल भरने की टेंशन नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement