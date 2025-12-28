पहली कमाई से अर्चना के बेटों ने खरीदी फर्स्ट क्लास टिकट, भावुक हुईं मां, गर्व से बोले पिता- शाबाश

अर्चना पूरन सिंह, उनके पति परमीत सेठी और उनके बेटे आयुष्मान और आर्यमान अब फैमिली व्लॉगर बन चुके हैं. अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में इस परिवार ने स्विट्जरलैंड ट्रिप की कुछ झलकियां शेयर की. साथ ही अर्चना ने बताया कि उन्होंने भले ही अपनी लाइफ में खूब लग्जरी देखी हो, लेकिन बच्चों को इससे दूर ही रखा. अर्चना के बेटों ने अब पहली बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया. ऐसा क्यों, इसकी वजह भी उन्होंने व्लॉग में बताई.
खुद की कमाई से ली टिकट
अर्चना और परमीत 1990 के दशक से जाने-माने एक्टर रहे हैं और इतने सालों से इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक सख्त नियम बनाया था. नियम ये था कि जब तक बच्चे खुद अपने टिकट खरीदने लायक नहीं बन जाते, तब तक वो माता-पिता के साथ बिजनेस क्लास में सफर नहीं करेंगे.
स्विट्जरलैंड की ये ट्रिप उनके बेटों के लिए पहली बार थी, जब उन्होंने बिजनेस क्लास में यात्रा की. वीडियो में आयुष्मान ने बताया कि ये पहली बार था जब- उन्होंने और आर्यमन ने पहली बार बिजनेस क्लास में सफर किया. उन्होंने कहा- दोस्तों, मैं और आर्यमन पहली बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं. हमारे मम्मी-पापा का एक नियम था कि वो हमें कभी बिजनेस क्लास का टिकट नहीं देंगे. उनका कहना था कि हमें इसे खुद कमाकर लेना पड़ेगा.
इस पर अर्चना ने तुरंत टोकते हुए कहा- और अब तुमने वो कमा लिया है. परमीत ने भी अपने बेटों को बधाई देते हुए कहा- शाबाश लड़कों. आर्यमन जल्द ही डेब्यू करने वाले हैं. वो केरल स्टोरी फेम योगिता बिहानी संग रिलेशन में हैं.
आर्यमन ने लिया था श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद
पिछले व्लॉग में ही अर्चना ने बताया था कि उनके बेटे आर्यमन को उसकी पहली फिल्म मिल गई है. आर्यमन कई साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, वो 100 से ज्यादा ऑडिशन दे चुके थे, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला. लेकिन अब उन्हें उनकी पहली फिल्म मिल चुकी है, जिसकी शूटिंग वो कर रहे हैं. इस बारे में आर्यमन ने श्री श्री रविशंकर से भी बात की थी. उन्होंने आर्यमन को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी किरदार करो, उसे पूरी तरह से जियो. उसमें डूब जाओ, भूल जाओ कि तुम आर्यमन हो. तभी सक्सेस मिलेगी.
अर्चना पूरन सिंह व्लॉगिंग के साथ-साथ इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी बतौर स्पेशल गेस्ट नजर आ रही हैं.