Film Wrap: ऑस्कर्स 2026 से बाहर हुई 'होमबाउंड', सूर्यकुमार यादव द्वारा हुए मानहानि केस पर बोली एक्ट्रेस

आज का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई बड़ी खबरें लेकर आया. सबसे पहले अकैडमी अवॉर्ड्स जिसे 'ऑस्कर्स' के नाम से भी जाना जाता है, उसके नॉमिनेश की लिस्ट सामने आई है. इसमें इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजी गई भारत की ओर से 'होमबाउंड' का सेलेक्शन नहीं हुआ, जिससे फैंस को बड़ा धक्का लगा. इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं.

और पढ़ें

वहीं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव द्वारा किए गए 100 करोड़ मानहानि केस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेटर का दावा झूठा हुआ और वो केस हारे, तो वो उनपर 500 करोड़ रुपये का मानहानि का केस करेंगी.

सनी देओल की Border 2 को झटका! भारत में बिना कट पास लेकिन कमाई पर होगा असर

सनी देओल की Border 2 को भारत में U/A सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन गल्फ देशों में इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगी है. 1971 की जंग पर आधारित बॉर्डर 2 की कहानी और डायलॉग्स ने इसे परेशानी में डाल दिया है.

Oscar Nomination 2026: रेस से बाहर हुई होमबाउंड, टूटीं फैन्स की उम्मीद

करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर्स 2026 के लिए नॉमिनेट होने से चूक गई. आखिरी राउंड में फिल्म को अकैडमी अवॉर्ड्स के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया. फैंस इस न्यूज से काफी निराश होंगे.

Advertisement

भारती सिंह के छोटे बेटे काजू का TV डेब्यू, एक महीने की उम्र में बना सेलिब्रिटी

कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर 2025 को दूसरे बच्चे को जन्म दिया था. डिलीवरी के एक महीने बाद उन्होंने छोटे बेटे का टीवी डेब्यू करा दिया है. लाफ्टर शेफ 3 के सेट से उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

'सूर्यकुमार यादव मानहानि केस हारे तो मैं उनके खिलाफ 500 करोड़ का केस करूंगी', बोलीं खुशी मुखर्जी

इंडियन क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के बीच मानहानि का विवाद बढ़ता जा रहा है. खुशी ने कहा है कि अगर सूर्यकुमार यादव उनका मानहानि का केस हारते हैं तो वो उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपये का केस करेंगी.

नाग‍िन-कोमोल‍िका नहीं अक्षरा बनकर हिना खान ने कमाए करोड़ों, म‍िली शोहरत

एक बातचीत में हिना खान से सीधा सवाल पूछा गया कि राजन शाही और एकता कपूर में से किसके साथ उनका असोसिएशन ज्यादा फायदेमंद रहा. राजन ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को प्रोड्यूस किया था. एकता कपूर के शो 'नागिन' और 'कसौटी जिंदगी की 2' में हिना विलेन के रूप में दिखी थीं.

---- समाप्त ----