Film Wrap: ऑस्कर्स 2026 से बाहर हुई 'होमबाउंड', सूर्यकुमार यादव द्वारा हुए मानहानि केस पर बोली एक्ट्रेस

गुरुवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. 'ऑस्कर्स 2026' के नॉमिनेश की लिस्ट सामने आई, जिसमें भारत की तरफ से चुनी गई 'होमबाउंड' का सेलेक्शन नहीं हुआ. वहीं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव द्वारा किए गए मानहानि केस पर बयान दिया.

फिल्म 'होमबाउंड', एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी
फिल्म 'होमबाउंड', एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी

आज का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई बड़ी खबरें लेकर आया. सबसे पहले अकैडमी अवॉर्ड्स जिसे 'ऑस्कर्स' के नाम से भी जाना जाता है, उसके नॉमिनेश की लिस्ट सामने आई है. इसमें इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजी गई भारत की ओर से 'होमबाउंड' का सेलेक्शन नहीं हुआ, जिससे फैंस को बड़ा धक्का लगा. इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. 

वहीं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव द्वारा किए गए 100 करोड़ मानहानि केस पर बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेटर का दावा झूठा हुआ और वो केस हारे, तो वो उनपर 500 करोड़ रुपये का मानहानि का केस करेंगी. 

सनी देओल की Border 2 को भारत में U/A सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन गल्फ देशों में इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगी है. 1971 की जंग पर आधारित बॉर्डर 2 की कहानी और डायलॉग्स ने इसे परेशानी में डाल दिया है. 

करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर्स 2026 के लिए नॉमिनेट होने से चूक गई. आखिरी राउंड में फिल्म को अकैडमी अवॉर्ड्स के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया. फैंस इस न्यूज से काफी निराश होंगे. 

---- समाप्त ----
