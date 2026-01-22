scorecardresearch
 
सनी देओल की Border 2 को झटका! भारत में बिना कट पास लेकिन कमाई पर होगा असर

सनी देओल की Border 2 को भारत में U/A सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन गल्फ देशों में इसकी रिलीज पर फिलहाल रोक लगी है. 1971 की जंग पर आधारित बॉर्डर 2 की कहानी और डायलॉग्स ने इसे परेशानी में डाल दिया है. पिछले महीने आई धुरंधर की रिलीज को भी रोक दिया गया था.

Border 2, like Dhurandhar, banned in Gulf countries
Border 2, like Dhurandhar, banned in Gulf countries

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ इस शुक्रवार 23 जनवरी को रिपब्लिक डे वीक में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को रिलीज से दो दिन पहले, बुधवार को सेंसर बोर्ड (CBFC) से U/A 13+ सर्टिफिकेट मिल गया है. हालांकि, अभी तक इसे गल्फ देशों में रिलीज की मंजूरी नहीं मिली है.

गल्फ देशों में रिलीज नहीं!

‘बॉर्डर 2’ का हाल कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा पिछले महीने आई आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ का हुआ था. रणवीर सिंह की इस फिल्म को भी गल्फ देशों में रिलीज की इजाजत नहीं मिली थी. फिल्म के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने बताया था कि मिडिल ईस्ट में बैन होने से फिल्म को करीब 1 करोड़ डॉलर (लगभग 10 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ. इसके बावजूद, ‘धुरंधर’ भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी और दुनिया भर में चौथे नंबर पर रही.

‘बॉर्डर 2’ को भी गल्फ देशों में इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान विरोधी भावनाओं वाली भारतीय फिल्मों को वहां मंजूरी नहीं मिलती. फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल का डायलॉग- आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक.

इस बात की ओर साफ इशारा करता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में अभी फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिला है.

1971 की जंग पर आधारित है फिल्म

‘बॉर्डर 2’, साल 1971 की भारत-पाक युद्ध पर आधारित है. यह जेपी दत्ता की 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. फिल्म को जेपी दत्ता, उनकी बेटी निधि दत्ता और भूषण कुमार की टी-सीरीज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इससे पहले भी सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ को गल्फ देशों में रिलीज की मंजूरी नहीं मिली थी.

सेंसर बोर्ड ने की काट छांट!

भारत में CBFC ने फिल्म के किसी भी सीन या डायलॉग पर कट नहीं लगाया है. U/A 13+ सर्टिफिकेट से यह भी साफ है कि फिल्म में ज्यादा खून-खराबा नहीं दिखाया गया है. हालांकि, सेंसर बोर्ड ने कुछ छोटे बदलाव सुझाए हैं. जैसे, लड़ाकू विमानों से भारतीय तिरंगे को हटाने को कहा गया है और एक युद्धपोत का नाम बदलकर 'कवच' कर दिया गया है.

फिल्म सच्चे युद्ध नायकों की जिंदगी पर आधारित है, इसलिए मेकर्स ने सेंसर बोर्ड को सभी जरूरी दस्तावेज दिए. CBFC ने सेना की वर्दी पर लगे निशान की सही जानकारी की जांच करने को कहा था, जिसे मेकर्स ने भारतीय सेना और मेजर होशियार सिंह दहिया के परिवार से पुष्टि कर पूरी किया. वरुण धवन फिल्म में मेजर होशियार सिंह का किरदार निभा रहे हैं.

इसके अलावा, सेंसर बोर्ड ने सनी देओल के किरदार का असली नाम फतेह सिंह क्रेडिट्स में जोड़ने और शहीदों की जानकारी को ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए उसका फॉन्ट और समय बढ़ाने को कहा. बिना किसी कट के फिल्म की कुल लंबाई 3 घंटे 19 मिनट 7 सेकंड तय की गई है.

