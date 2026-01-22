scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Oscar Nomination 2026: रेस से बाहर हुई होमबाउंड, टूटीं फैन्स की उम्मीद

करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर्स 2026 के लिए नॉमिनेट होने से चूक गई. आखिरी राउंड में फिल्म को अकैडमी अवॉर्ड्स के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया. फैंस इस न्यूज से काफी निराश होंगे.

Advertisement
X
करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' (Photo: Screengrab)
करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' (Photo: Screengrab)

'ऑस्कर्स 2026' की फाइनल नॉमिनेश लिस्ट सामने आ चुकी है. दुनियाभर से चुनी गईं कुछ बेहतरीन फीचर फिल्में इस साल अकैडमी अवॉर्ड्स जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाती दिखेंगी. हालांकि इसमें भारत की ओर से चुनी गई 'होमबाउंड' अपनी जगह बनाने में नाकामयाब हुई. अंतिम राउंड में फिल्म को ऑस्कर के नॉमिनेशन से बाहर होना पड़ा.

ऐसी थी करण जौहर की फिल्म 'होमबाउंड' की जर्नी

फिल्म 'होमबाउंड' की जर्नी इंटरनेशनल लेवल पर काफी शानदार रही है. इसने इंडिया में रिलीज होने से पहले कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भाग लिया था. कांस, टोरंटो, मेलबर्न जैसे शहरों में हुए फिल्म फेस्टिवल्स में 'होमबाउंड' का जलवा देखा गया. वहां फिल्म ने अपने नाम कई अवॉर्ड्स भी किए. बहुत सारे हॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की. 

सम्बंधित ख़बरें

m m keeravaani Vande Matram
कर्तव्य पथ पर दिखेगा इस म्यूजिक डायरेक्टर का जलवा, वंदे मातरम को देंगे नई धुन
ऑस्कर की रेस में शामिल हुई 'कांतारा चैप्टर 1', देखें मूवी मसाला
kantara chapter 1, Tanvi the great in oscars race via general entry, rules explained
भारत ने नहीं भेजी, फिर भी ऑस्कर की रेस में ‘कांतारा चैप्टर 1’... ऐसे मिली जगह!
Homebound Oscars 2025: a legacy of shared humanity
'होमबाउंड' की असली विरासत... एक घर, जहां मानवता जिंदा है
Homebound
Oscars 2026: गदगद हुए Karan Johar, बोले...

ऑस्कर्स 2026 के लिए 'होमबाउंड' ने बेहद लंबा सफर तय किया. इस दौरान फिल्म मेकर करण जौहर को काफी पैसा भी खर्चा करना पड़ा था. हालांकि उन्हें इस फिल्म पर पूरा भरोसा रहा. उन्होंने डायरेक्टर नीरज घेवान के साथ मिलकर इस फिल्म में क्रिएटिवली काफी काम किया. 

थिएटर्स में नहीं, ओटीटी पर दिखा 'होमबाउंड' का जलवा

'होमबाउंड' इंडिया में जब थिएटर्स में लगी, तो ये उतना बिजनेस नहीं कर पाई जितनी इससे उम्मीदें थीं. फिल्म का कलेक्शन काफी खराब था. लेकिन जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई, तब इसे और पहचान मिलनी शुरू हुई. लोगों ने इसकी कहानी और एक्टिंग की जमकर तारीफ की. 

Advertisement

ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर 'होमबाउंड' क्रिटिक्स की पसंदीदा फिल्मों में से एक बनी. सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा तेज हुई और डायरेक्टर नीरज घेवान की भी तारीफें हुई. 'मसान' जैसी फिल्म बनाने के बाद, 'होमबाउंड' ने उन्हें वो पहचान दिलाई, जिसकी हर फिल्म मेकर उम्मीद करता है. 

क्या है 'होमबाउंड' की कहानी?

'होमबाउंड' एक ऐसी कहानी है जिसमें दो पक्के दोस्त शोएब और चंदन पुलिस की नौकरी चाहते हैं. दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं लेकिन परिवार की हालत सही नहीं होने के चलते, उन्हें अलग से नौकरी की तलाश करनी पड़ती है. शोएब और चंदन इसी दौरान मजदूरी का काम करना शुरू करते हैं. मगर तभी कोविड-19 आ जाता है और सभी जगह लॉकडाउन लगता है. शोएब और चंदन पैदल ही अपने घर की तरफ निकल जाते हैं. इस बीच उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement