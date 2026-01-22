scorecardresearch
 
भारती सिंह के छोटे बेटे काजू का TV डेब्यू, एक महीने की उम्र में बना सेलिब्रिटी

कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर 2025 को दूसरे बच्चे को जन्म दिया था. डिलीवरी के एक महीने बाद उन्होंने छोटे बेटे का टीवी डेब्यू करा दिया है. लाफ्टर शेफ 3 के सेट से उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

नन्हे काजू का फेस रिवील (PHOTO: Social Media)
नन्हे काजू का फेस रिवील (PHOTO: Social Media)

कॉमेडियन भारती सिंह मैटरनिटी ब्रेक के बाद लाफ्टर शेफ सीजन 3 के सेट पर लौट चुकी हैं. काम पर लौटने के बाद भारती ने शो के सेट पर पहली बार अपने न्यूबॉर्न बेटे काजू का चेहरा दिखाया. इसी के साथ उनके नन्हे राजकुमार का टीवी डेब्यू हो चुका है. 

भारती सिंह का ग्रैंड कमबैक
इस वीकेंड एपिसोड में भारती लाफ्टर शेफ के सेट से छोटे बेटे काजू का टीवी डेब्यू कराने जा रही हैं. जो शो और इसके दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा. लाफ्टर शेफ्स के सेट पर भारती व्हीलचेयर पर हाथ में ड्रिप लगाए पहुंचीं. उनकी गोद में छोटा बेटा काजू था. उन्होंने को-स्टार्स कृष्णा अभिषेक, करण कुंद्रा, अली गोनी जैसे सितारों को काजू दिखाया, जो सबके चेहरों पर खुशी बिखेर गया.

भारती के नन्हें राजकुमार की फोटोज वायरल हो चुकी हैं, जहां सभी काजू को देखकर मुस्कुराते दिखे. कहना गलत नहीं होगा कि भारती ने अपने एक महीने के बेटे को सेलिब्रिटी बना दिया है. 

काजू की मुंह दिखाई का इंतजार
पहले AI फोटोज वायरल होने पर भारती ने गुस्सा जताया था, लेकिन अब वो बेटा का असली चेहरा दिखाएंगी. काजू का नाम बड़े भाई गोला (लक्ष्य) ने रखा, जो परिवार की ड्राई फ्रूट वाली मस्ती को दर्शाता है. शो के क्रू ने पहले भारती का बेबी शॉवर किया था. अब उनके बेटे के टीवी डेब्यू का जश्न होगा. सोशल मीडिया पर भारती की फोटोज ट्रेंड कर रही हैं. फैन्स नन्हे काजू की पहली झलक देखकर खुश हैं. दर्शकों का कहना है कि एपिसोड टीआरपी तोड़ सकता है.

इससे पहले भारती सिंह ने बड़े बेटे गोला को बिग बॉस में इंट्रोड्यूस कराया था. गोला को शो के होस्ट सलमान खान से खास तोहफा भी मिला था. बिग बॉस के बाद हर ओर उनके बेटे गोला की चर्चा हो रही थी. 

भारती सिंह ने 19 दिसंबर 2025 को दूसरे बेटे गोला का वेलकम किया था. जन्म के 20 दिन बाद ही भारती ने शूटिंग शुरू कर दी. उन्हें पति हर्ष लिम्बाचिया और परिवार का साथ मिला. लाफ्टर शेफ्स से उनका गहरा नाता है, जहां उन्होंने प्रेग्नेंसी में भी हंस-हंस कर काम किया. 

