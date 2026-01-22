scorecardresearch
 
नाग‍िन-कोमोल‍िका नहीं अक्षरा बनकर हिना खान ने कमाए करोड़ों, म‍िली शोहरत

एक बातचीत में हिना खान से सीधा सवाल पूछा गया कि राजन शाही और एकता कपूर में से किसके साथ उनका असोसिएशन ज्यादा फायदेमंद रहा. राजन ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को प्रोड्यूस किया था. एकता कपूर के शो 'नागिन' और 'कसौटी जिंदगी की 2' में हिना विलेन के रूप में दिखी थीं.

हिना खान ने कमाए करोड़ों (Photo: X/@eyehinakhan)
भारतीय टेलीविजन की सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं हिना खान. टीवी की ऑनस्क्रीन बहू होने से लेकिन कैंसर सर्वाइवर तक, हिना खान ने लोगों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें प्रेरित भी किया है. हिना ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो से की थी. इस शो ने न सिर्फ उन्हें घर-घर में मशहूर बनाया, बल्कि उनके फाइनेंशियल सक्सेस की नींव भी रखी. हिना ने हाल ही में खुलासा किया कि यह डेली सोप अब तक उनकी सबसे ज्यादा कमाई देने वाला प्रोजेक्ट रहा है.

हिना खान ने इस शो से कमाए करोड़ों

एल्विश यादव के साथ बातचीत में हिना खान से सीधा सवाल पूछा गया कि राजन शाही और एकता कपूर में से किसके साथ उनका असोसिएशन ज्यादा फायदेमंद रहा. राजन ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को प्रोड्यूस किया था. एकता कपूर के शो 'नागिन' और 'कसौटी जिंदगी की 2' में हिना विलेन के रूप में दिखी थीं. हिना ने बिना हिचकिचाहट के जवाब देते हुए साफ बताया कि उनकी ज्यादातर कमाई कहां से आई है.

एक्ट्रेस ने कहा, 'नागिन मैंने कम समय के लिए किया, एकता के साथ कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका का रोल 6-7 महीने के लिए किया था. लेकिन अगर पैसे की बात करें तो डेफिनेटली ये रिश्ता क्या कहलाता है.' उन्होंने बताया कि एकता कपूर के शो में उनका काम प्रभावशाली था, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से कम समय के लिए थे.

8 साल तक निभाया अक्षरा का रोल

हिना ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अपने आठ साल लंबे सफर को बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, 'मैंने इसे 8 साल तक किया. तो मेरी जितनी भी संपत्ति है, वो ज्यादातर ये रिश्ता क्या कहलाता है से आई है. उसके बाद भी मैंने काम किया, लेकिन YRKKH ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है.' यह बयान फैंस को बहुत पसंद आया, जो उन्हें हमेशा अक्षरा सिंहानिया के किरदार के लिए पसंद करते आए हैं.

हिना खान की ईमानदारी ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है. कई यूजर्स ने उनकी इस बात की तारीफ की कि टेलीविजन पर लंबे समय तक काम करने और कंसिस्टेंसी से लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है, यह ऐसी बात है जो अक्सर फेम और सक्सेस की चर्चा में नजरअंदाज कर दी जाती है.

ऐसा रहा है एक्टिंग करियर

एक्ट्रेस ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपार लोकप्रियता हासिल की थी. ये शो उनके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लॉन्चपैड बना. शो छोड़ने के बाद उन्होंने रियलिटी टीवी से खुद को दोबारा स्थापित किया. वे 'खतरों के खिलाड़ी' में फर्स्ट रनर-अप रहीं और 'बिग बॉस 11' में भी नजर आईं. 2018 में हिना खान ने 'कसौटी जिंदगी की 2' से कमबैक किया था. उन्होंने कोमोलिका का आइकॉनिक नेगेटिव रोल निभाया. उनकी बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन और परफॉरमेंस ने खूब तारीफ बटोरी और उनकी एक्टर के रूप में वर्सेटाइलिटी को और मजबूत किया.

टेलीविजन के अलावा, हिना खान ने फिल्मों में भी काम किया है. 'शिंडा शिंडा नो पापा', 'हैक्ड' और 'अनलॉक' जैसी फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने 'गृह लक्ष्मी' और 'नामाकूल' जैसी वेब सीरीज भी की हैं. हाल ही में हिना अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में दिखी थीं. यह शो नवंबर 2025 में खत्म हुआ. टीवी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इसके विजेता बने थे.

