Film Wrap: राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हुई जेल, गोविंदा को बदनाम कर रहीं पत्नी सुनीता?

मनोरंजन की दुनिया में मंगलवार, 10 फरवरी का दिन बेहद हलचल भरा रहा. इस दिन बॉलीवुड के फेमस कॉमिक एक्टर राजपाल यादव जेल चले गए. मामला 10 साल पुराना है, जिसमें 5 करोड़ का चेक बाउंस होना शामिल है. दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' का भी निपटारा कर दिया है. फिल्म रैप में जानिए आज के दिन की बड़ी खबरें.

और पढ़ें

'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम, ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद लिया फैसला, मेकर्स का फैसला

ब्राह्मण समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक शीर्षक को लेकर नेटफ्लिक्स की फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने एक याचिका दायर की थी. याचिका में फिल्म के शीर्षक को ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक बताया गया था.

वैलेंटाइन डे पर मेकर्स का बड़ा दांव, री-रिलीज होंगी ये फिल्में, नई मूवीज का बिगड़ेगा गेम?

वैलेंटाइन वीक के दौरान पुरानी रोमांटिक फिल्में जैसे सैयारा और ये दिल आशिकाना थियेटर्स में री-रिलीज हो रही हैं. जबकि नई रिलीज 'ओ रोमियो' और 'तू या मैं' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं. इनके बीच का क्लैश मजेदार होने वाला है.

गोविंदा को बदनाम कर रहीं पत्नी सुनीता? एक्टर ने मांगी माफी, बोले- कभी हाथ नहीं लगाया...

Advertisement

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है. एक इंटरव्यू में गोविंदा ने पत्नी के द्वारा लगाए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है. इतना ही नहीं गोविंदा ने नई हीरोइनों से माफी भी मांगी. जानें क्यों...

'तिहाड़ जेल में राजपाल', इमोशनल होकर बोले- मेरा कोई दोस्त नहीं है...

मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव बुरे दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है.वो 2.5 करोड़ के चेक बाउंस केस में फंसे हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से फंड अरेंज करने के लिए और समय मांगा था. लेकिन उनकी याचिका ये खारिज हो गई.

'जिंदगी जीनी पड़ेगी', चंद्रिका के धोखे से टूटा पति, वड़ा पाव की दुकान का बना मालिक

वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित और उनके पति की खटपट जगजाहिर है. उनका रिश्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है. शादी में तनाव के बीच युगम गेरा ने साफ किया कि चंद्रिका जितने मर्जी आशिक बनाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन वो वड़ा पाव की दुकान चंद्रिका से लेकर रहेंगे.

---- समाप्त ----