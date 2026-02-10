वैलेंटाइन डे पर मेकर्स का बड़ा दांव, री-रिलीज होंगी ये फिल्में, नई मूवीज का बिगड़ेगा गेम?

वैलेंटाइन वीक चल रहा है. कपल्स के साथ इसका खुमार फिल्मों पर भी चढ़ा हुआ है. इस बीच मेकर्स ने बड़ा दांव खेला है. प्यार के महीने में रोमांस को भुनाने की कोशिश हुई है. 13 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे के मौके पर पुरानी रोमांटिक मूवीज को री-रिलीज किया जा रहा है. 'सैयारा' और 'ये दिल आशिकाना' फिर से थियेटर्स में लगेंगी. वहीं नई रिलीज मूवी 'ओ रोमियो' और 'तू या मैं' के बॉक्स ऑफिस फेट का फैसला होगा. ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या पुरानी फिल्मों के आने से नई रिलीज को नुकसान पहुंचेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में...

सैयारा

सैयारा 2025 की बड़ी हिट बनकर उभरी थी. म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा को मोहित सूरी ने बनाया था. डेब्यूटेंट अहान पांडे और अनीत पड्डा को इसी मूवी ने स्टार बनाया. न्यूकमर्स की फिल्म होने के बावजूद इसने पहले दिन 21 करोड़ के साथ खाता खोला था. पॉजिटिव वर्ड माउथ और प्रमोशनल स्ट्रैटिजी की वजह से ये फिल्म छप्परफाड़ चली. महज 45 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने इंडिया ने 329 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, वहीं वर्ल्डवाइड 570 करोड़ कमाए.

इसकी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी आंधी चली कि कई फिल्में पस्त हुईं. 48 दिनों तक ये मूवी थियेटर्स में लगी रही. 2025 में बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचाने वाली ये फिल्म फिर से रिलीज हो रही है, फैंस को उम्मीद है सैयारा दोबारा गर्दा उड़ाएगी. इसका हिट म्यूजिक भी जनता को थियेटर्स में खींचने का दम रखता है. शाहिद कपूर और शनाया कपूर की मूवी को सैयारा चैलेंज कर सकती है.

ये दिल आशिकाना

2002 में आई फिल्म 'ये दिल आशिकाना' 24 साल बाद सिनेमाघरों में लौट रही है. इसका म्यूजिक आज भी लोगों की जुबान पर है. कुकू कोहली की इस मूवी का एडिटेड ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. 4 करोड़ में बनी इस मूवी का लाइफटाइम बिजनेस 10.57 करोड़ बताया जाता है. इसे मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी. सालों बाद लौट रही ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है, 13 फरवरी को मालूम पड़ेगा. सोशल मीडिया पर बने बज को देखते हुए अनुमान है सैयारा के मुकाबले ये फिल्म नई रिलीज को कम प्रभावित करेगी.

ओ रोमियो

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' अपने कंटेंट और इस पर हुए विवाद की वजह से लाइमलाइट में रही है. हुसैन उस्तरा की बेटी ने रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हुई. उनका आरोप था ये फिल्म उनके पिता की छवि को खराब करती है. तृप्ति-शाहिद के रोमांटिक सीन्स को लेकर भी बज है. विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का कौलेबोरेशन लोगों को एक्साइट कर रहा है. 'राउड़ी' शाहिद का स्वैग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म को लेकर बने माहौल के मुताबिक, मूवी ऑडियंस की भीड़ थियेटर्स में लाने में कामयाब होती दिख रही है.

तू या मैं

शनाया ईरानी और आदर्श गौरव की रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर 'तू या मैं' भी वैलेंटाइन के मौके पर आ रही है. ट्रेलर देखकर ऑडियंस को मूवी प्रॉमिसिंग लगी. स्टारकिड शनाया की ये दूसरी फिल्म है. इसे लेकर माहौल बनता दिख रहा है. बाकी वर्ड माउथ पर इसके बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा काफी हद तक डिपेंड करेगा.

ओ रोमियो और सैयारा की ऑडियंस इस फिल्म का बिजनेस स्लो कर सकती है. बाकी वैलेंटाइन पर किस फिल्म पर दर्शकों का ज्यादा प्यार बरसता है, जल्द ही आंकड़े सबके सामने होंगे.



